La Justicia imputó al grafitero Ruzok, que deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por daños a propiedades

La Justicia imputó al grafitero conocido como Ruzok por un delito continuado de daño agravado , por el que tendrá que cumplir como medida cautelar con arresto domiciliario nocturno por 90 días .

Según explicó a Telenoche el fiscal Willian Rosa, el agravado en esta imputación es la " continuidad" de los actos ocurridos , ya que el grafitero vandalizó varias fachadas de edificios, tanto privados como públicos , como el caso de la Junta Departamental de Montevideo.

Rosa agregó que las pintadas " no le aportan ningún rasgo artístico" a los edificios, por lo que se consideró que suponían un "deterioro".

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" El daño por deterioro es lo que se le imputa ", argumentó. Y explicó que no se aplicó la Ley de Faltas, porque allí se establece el vandalismo contra espacios públicos y, en este caso, había casos de "espacios privados".

"Hay una falta que es por vandalismo, pero esto es más grave. Las dos incluyen deterioro, pero uno tiene que ver con espacios públicos, esto tiene que ver con espacios privados", dijo Rosa.

El hombre —de 27 años y con antecedentes penales— no fue condenado todavía porque la Fiscalía de Flagrancia de 3° Turno sigue investigando hechos y busca determinar si también son atribuibles a Ruzok. Ya había sido investigado en el pasado por "reiterados daños a la propiedad pública y privada mediante grafitis".

Ruzok había sido detenido en las inmediaciones de Cerrito y Misiones, en la Ciudad Vieja. La Intendencia de Montevideo había presentado una denuncia penal por las pintadas constatadas en los barrios Centro y Ciudad Vieja.