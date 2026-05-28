La Policía detuvo al grafitero Ruzok, que quedó grabado haciendo pintadas en edificios del Centro y Ciudad Vieja

La Policía detuvo al grafitero conocido como Ruzok , que se viralizó en los últimos días al quedar grabado haciendo pintadas —en el ambiente callejero conocidas como "taggeo", que consisten en las firmas de los autores— en distintos edificios del Centro y la Ciudad Vieja , confirmaron fuentes de Interior a El Observador.

Ruzok fue detenido en las inmediaciones de Cerrito y Misiones, en la Ciudad Vieja, informó en primera instancia Telemundo. A raíz de la viralización de sus pintadas, la Intendencia de Montevideo (IM) presentó una denuncia penal.

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La Jefatura de Policía de Montevideo señaló en un comunicado que el hombre en cuestión tiene 27 años y antecedentes penales , ya que ha sido investigado en el pasado por " reiterados daños a la propiedad pública y privada mediante grafitis ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GeraTapie/status/2058191195273076832&partner=&hide_thread=false El vándalo “ruzok” que es el autor de por lo menos la mitad de los graffitis del centro y la ciudad vieja, que fue el que vandalizó hace un tiempo la fuente de la plaza matriz, ayer fue pescado infraganti. El @Minterioruy podría hacer algo, no? Hablamos de millones en daños. pic.twitter.com/anrt87EgKZ — Gerardo Tapie (@GeraTapie) May 23, 2026

El escrito agrega que existían "varias denuncias" contra esta persona por grafitear edificios públicos, comercios y locales privados.

"En todos los casos se constató la inscripción 'Ruzok', lo que permitió vincular los episodios entre sí. A partir del relevamiento de cámaras de videovigilancia, tareas de análisis en redes sociales y la información aportada por la Intendencia de Montevideo, que documentó daños en diferentes propiedades, los investigadores lograron identificar al presunto autor", subrayaron desde jefatura.

El vandalismo es una falta que está penalizada en el Código Penal uruguayo, aunque con penas de 7 a 30 días de trabajo comunitario.

Por vandalismo se entiende, según el artículo 137 de dicha norma, el acto de deterioro o destrozo de espacios públicos o sus instalaciones "tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público".

Más de 60 pintadas

Por su parte, la Intendencia de Montevideo, que presentó la denuncia penal, hizo un relevamiento con equipos de Convivencia Departamental para relevar las pintadas con la firma de Ruzok.

De esta manera, los equipos identificaron "más de 60 intervenciones" con esa firma, "varias de ellas sobre fachadas públicas y edificios patrimoniales de la ciudad", señalaron en un comunicado al que accedió El Observador.

"La Intendencia considera que este tipo de intervenciones constituyen acciones vandálicas que provocan daños sobre bienes públicos y el patrimonio urbano de Montevideo, y que deben diferenciarse de las expresiones de arte urbano", señalaron.