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La Justicia condenó al hombre que entró a robar en la Casa del Policía del Centro: estará bajo libertad a prueba y hará trabajo comunitario

El robo se produjo en la madrugada del 27 de mayo, cuando el hombre rompió el vidrio del local comercial —que vende artículos para policías— y robó los objetos

28 de mayo de 2026 17:30 hs
Vista de la Casa del Policía. Archivo

Vista de la Casa del Policía. Archivo

Foto: Google Maps

La Justicia condenó mediante un proceso abreviado a un hombre que días atrás entró a robar a la Casa del Policía en el Centro, pegado a la ex Cárcel Central, y se llevó tres armas. El delincuente había sido detenido a pocas cuadras del local.

Según informó la Fiscalía, la investigación determinó que de las tres armas que robó este hombre, dos eran de "fogueo" y otra de "entrenamiento".

El hombre fue condenado por un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de 8 meses de prisión preventiva, que fueron sustituidos por libertad a prueba, bajo la condición de que fije domicilio, quede bajo vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y se presente a una selección policial.

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Además, tendrá que cumplir con 2 meses de trabajo comunitario durante 4 horas.

El robo se produjo en la madrugada del 27 de mayo, cuando el hombre rompió el vidrio del local comercial —que vende artículos para policías— y robó los objetos.

Según informó Subrayado, un funcionario policial que estaba en la garita ubicada a pocos metros vio el hecho y dio aviso al 911. Los policías lograron ubicar al hombre, detenerlo e incautar lo robado a pocas cuadras.

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