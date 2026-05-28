La Justicia condenó al hombre que entró a robar en la Casa del Policía del Centro: estará bajo libertad a prueba y hará trabajo comunitario

La Justicia condenó mediante un proceso abreviado a un hombre que días atrás entró a robar a la Casa del Policía en el Centro , pegado a la ex Cárcel Central, y se llevó tres armas. El delincuente había sido detenido a pocas cuadras del local .

Según informó la Fiscalía, la investigación determinó que de las tres armas que robó este hombre, dos eran de "fogueo" y otra de "entrenamiento" .

El hombre fue condenado por un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de 8 meses de prisión preventiva , que fueron sustituidos por libertad a prueba , bajo la condición de que fije domicilio, quede bajo vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y se presente a una selección policial .

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Además, tendrá que cumplir con 2 meses de trabajo comunitario durante 4 horas.

El robo se produjo en la madrugada del 27 de mayo, cuando el hombre rompió el vidrio del local comercial —que vende artículos para policías— y robó los objetos.

Según informó Subrayado, un funcionario policial que estaba en la garita ubicada a pocos metros vio el hecho y dio aviso al 911. Los policías lograron ubicar al hombre, detenerlo e incautar lo robado a pocas cuadras.