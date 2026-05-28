Brasil desestimó denuncia de dumping en exportaciones uruguayas de leche en polvo

El gobierno brasileño decidió no avanzar en una denuncia de dumping promovida por productores de su país contra las exportaciones de leche en polvo de Uruguay.

El reclamo había sido presentado en 2024 por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y cobró fuerza el mes pasado tras una nota técnica elaborada por el Departamento de Defensa Comercial (Decom).

Actualmente el caso estaba en el Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex) , integrado por los ministerios de Economía, Ganadería, Agricultura y Economía, entre otros.

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Fuentes oficiales informaron a El Observador que este jueves el Gecex resolvió no avanzar con la denuncia de dumping y cerrar el caso. La dependencia explicó que “por razones de interés general no se aplicarán derechos de importación”, según la información que tiene el gobierno uruguayo.

La denuncia de dumping en principió había sido contra las exportaciones argentinas de leche en polvo, pero luego fueron sumas las ventas de Uruguay.

En paralelo al avance del tema en Brasil, el gobierno uruguayo, junto a una delegación argentina, plantearon la preocupación por la denuncia en el Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC).