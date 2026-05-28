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/ Economía y Empresas / Brasil

Brasil desestimó denuncia de dumping en exportaciones uruguayas de leche en polvo

El reclamo había sido promovido por los productores de lácteos brasileños

28 de mayo de 2026 17:13 hs
Denuncia de dumping en exportaciones uruguayas

Denuncia de dumping en exportaciones uruguayas

El reclamo había sido presentado en 2024 por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y cobró fuerza el mes pasado tras una nota técnica elaborada por el Departamento de Defensa Comercial (Decom).

Actualmente el caso estaba en el Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex), integrado por los ministerios de Economía, Ganadería, Agricultura y Economía, entre otros.

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Exportaciones de lácteos: lidera la leche en polvo entera.

Exportaciones de lácteos: lidera la leche en polvo entera.

Fuentes oficiales informaron a El Observador que este jueves el Gecex resolvió no avanzar con la denuncia de dumping y cerrar el caso. La dependencia explicó que “por razones de interés general no se aplicarán derechos de importación”, según la información que tiene el gobierno uruguayo.

La denuncia de dumping en principió había sido contra las exportaciones argentinas de leche en polvo, pero luego fueron sumas las ventas de Uruguay.

En paralelo al avance del tema en Brasil, el gobierno uruguayo, junto a una delegación argentina, plantearon la preocupación por la denuncia en el Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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