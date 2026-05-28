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El Observador / Mundial 2026 / BRASIL

Malas noticias para Neymar y la selección de Brasil: se confirmó la lesión de la estrella de los pentacampeones y está en duda para el debut en el Mundial 2026

La presencia del astro en el debut de la Canarinha en el Mundial ante Marruecos está en riesgo

28 de mayo de 2026 10:54 hs
Neymar viendo a Santos desde el palco el pasado martes 26 de mayo

Neymar viendo a Santos desde el palco el pasado martes 26 de mayo

Foto: AFP

Neymar sufre una lesión muscular en la pantorrilla derecha y su recuperación llevará entre dos y tres semanas, informó este jueves el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, con lo que la presencia del astro en el debut de la Canarinha en el Mundial 2026 ante Marruecos está en riesgo.

Neymar, de 34 años, se perderá los amistosos que Brasil jugará contra Panamá, el domingo en Rio de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos y es complicado que llegue al estreno mundialista del Scratch el 13 de junio.

Una resonancia magnética "identificó una lesión muscular de grado dos", dijo el médico en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, próxima a Rio, donde la selección brasileña inició el miércoles su concentración para la Copa del Mundo.

Copa Sudamericana: el uruguayo Mathías de Ritis anotó un gol para San Lorenzo de Almagro en el empate ante el Santos de Neymar, que no tuvo minutos

Tiembla Brasil: Neymar se sumó a las prácticas para el Mundial 2026, no pudo entrenar, y fue enviado a una clínica para realizarle nuevos exámenes

20260518 Rio de Janeiro, Brazil Foto porMAURO PIMENTEL / AFP Foto por MAURO PIMENTEL / AFP People celebrate after the announcement of Brazilian footballer Neymar Jr. during an event to announce Brazil's squad for the 2026 FIFA World Cup at the Museum of T
El anuncio de Neymar en Brasil

El anuncio de Neymar en Brasil

"Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado. Está en tratamiento intensivo y vamos evaluar día a día su evolución", agregó en una declaración ante la prensa.

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Neymar se reportó el miércoles a la concentración de Brasil bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero estuvo ausente en el primer entrenamiento del equipo nacional.

Había sido baja en los últimos partidos de su club, el Santos, cuyo entrenador, Cuca, dijo que el atacante había sufrido una "lesión leve", un simple golpe.

20260518 Carlo Ancelotti anuncia a Neymar en la lista del Mundial 2026

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria de 26 jugadores del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain jugó su último partido con la camiseta verdeamerela en octubre de 2023.

AFP

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