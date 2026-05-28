UTE ofrece descuentos de hasta 40% en la factura de energía eléctrica: quiénes pueden acceder al beneficio

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas ( UTE ) mantiene vigente la Bonificación de Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCB) , un beneficio que permite a miles de hogares acceder a descuentos de hasta 40 % en la factura de energía eléctrica.

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El plan incluye a unos 40.000 hogares que anteriormente no estaban contemplados dentro del sistema de bonificaciones.

Según informó UTE, el descuento del 40% se aplica sobre el cargo por energía en los primeros 150 kWh consumidos , mientras que el resto del consumo se factura con la tarifa habitual.

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Además, la bonificación también alcanza al cargo fijo y al cargo por potencia contratada , donde el descuento rige de manera permanente, independientemente del nivel de consumo del usuario.

Los valores tarifarios vigentes para 2026 fueron aprobados a comienzos de este año mediante el decreto N° 339/025.

Quiénes pueden acceder al beneficio

UTE indicó que la bonificación está dirigida a dos grupos específicos:

Personas jubiladas que reciben la Prima por Edad otorgada por el Banco de Previsión Social (BPS) .

. Hogares de origen de beneficiarios de becas del Fondo de Solidaridad.

La empresa estatal aclaró que quienes cumplan con las condiciones establecidas no deberán realizar trámites adicionales, ya que el beneficio se aplica automáticamente.

Los requisitos para mantener el descuento

Además de integrar alguno de los grupos incluidos en el programa, los usuarios deben cumplir con una serie de condiciones para acceder y mantenerse dentro del sistema de bonificación.

Entre los requisitos establecidos por UTE se encuentran:

Tener una potencia contratada menor o igual a 3,5 kW .

. Contar con tarifa residencial simple .

. Ser titular de un único servicio eléctrico.

No superar en más de dos ocasiones los 230 kWh mensuales en el último año móvil. En caso de excederse por tercera vez, se pierde el beneficio.

en el último año móvil. En caso de excederse por tercera vez, se pierde el beneficio. No ser beneficiario del Bono Social de UTE .

. No contar con bonificación tarifaria por electrodependencia otorgada por ASSE o BPS.

La Tarifa de Consumo Básico Residencial forma parte de las herramientas impulsadas por UTE para reducir el impacto del consumo eléctrico en hogares considerados vulnerables o con ingresos limitados.