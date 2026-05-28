"Si te agarra, te devora": el video viral de pescadores capturando tiburones en la costa de Canelones

Un video difundido en redes sociales que muestra a pescadores artesanales con dos ejemplares de tiburones capturados en la costa de Canelones se volvió viral en las últimas horas.

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Las imágenes fueron registradas en San Luis y publicadas por el medio local Diario de Arena. En el video se observa a pescadores con dos ejemplares de pintarrojas -o gato pardo- también conocidos como tiburones vitamínicos .

"No fue changa, subirlos fue gravísimo" , comentó uno de los pescadores durante la grabación y aseguró que este tipo de capturas son habituales en la costa canaria.

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"Lo que pasa es que la gente no sabe que hay tiburones acá en San Luis" , señaló después. Según detalló, ambos ejemplares fueron pescados "a una milla de la costa".

La difusión del video generó además comentarios vinculados al tamaño y fuerza de los ejemplares capturados.

"Si te agarra, te devora", comenta otro de los pescadores mientras describía cómo el animal forcejeaba durante la captura.

El video actualmente cuenta con casi 100 mil visualizaciones, más de 500 likes y más de 200 comentarios.