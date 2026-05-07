VIDEO | El marido de Yipio, la participante uruguaya de Gran Hermano, rompió el silencio luego del abandono de la comediante

La gala del miércoles 6 de mayo de Gran Hermano Argentina Generación Dorada fue escenario de una de las salidas más impactantes de la temporada: la uruguaya Yisela Paola Pintos , más conocida como Yipio , decidió abandonar el reality por la salud de su madre.

La pareja de la comediante, Mathias Centurión , le indicó a la producción del reality de Telefe que requería la presencia de la joven en el exterior para que pueda hacerse cargo de la situación "a pesar de que su problema no sea de gravedad".

“Aunque lo solicite tu pareja, la decisión es absolutamente tuya”, le explicó Gran Hermano a Pintos , la cual sin dudarlo optó por dar el paso al costado por no contar con más gente que su marido para que la ayude.

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“Sí porque no tengo otra solución, no tengo más familia que se haga cargo. Está mi pareja nomás y mi hija que es menor de edad”, respondió.

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En la misma línea, continuó: “Gracias por la oportunidad, perdón pero tengo cosas importantes afuera y mi mamá es una de ellas. Gracias por todo, en serio".

¿Qué dijo el marido de Yipio?

En medio del revuelo que generó la abrupta salida de Yipio y las múltiples especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales, Centurión decidió expresarse públicamente a través de su cuenta de Instagram.

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A través de una historia, el joven llevó tranquilidad, aunque evitó entrar en demasiados detalles sobre lo sucedido. “Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”, escribió.

Sin embargo, horas más tarde volvió a manifestarse, esta vez con un tono mucho más duro, luego de que varios seguidores del reality comenzaran a poner en duda la gravedad del problema familiar e incluso especularan con una posible vuelta de Yipio al juego en la instancia del repechaje.

“Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan” - Mathias Centurión

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Molesto por los comentarios que leyó en las redes, respondió sin filtro: “Gente pensante, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”, cruzó.