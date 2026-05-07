Postergaron la audiencia por medidas cautelares de Moisés Martínez: los motivos que esgrimieron sus abogados

La audiencia prevista para este jueves en la que se analizaría la situación de las medidas cautelares impuestas a Moisés Martínez fue aplazada debido a su estado de salud mental , según explicó a El Observador su abogado defensor, Rodrigo Rey.

El abogado afirmó que la estrategia de la defensa estaba preparada para debatir sobre los presuntos incumplimientos de las medidas , aunque sostuvo que el eje del caso debe centrarse ahora en la situación psiquiátrica de Martínez.

“Nuestra intención como defensa era tener este debate porque teníamos muy bien preparado y aceitado el guion de trabajo y la prueba que íbamos a proponer para explicar y refutar que los incumplimientos hayan incrementado algún tipo de riesgo procesal”, señaló Rey.

Según indicó, la defensa entendía que “todos y cada uno” de los incumplimientos señalados “tenían una explicación certera” y que, desde el punto de vista jurisprudencial, “nunca podrían ser caracterizables como suficientes para revocar una medida cautelar”.

Sin embargo, el abogado sostuvo que el centro de la discusión pasó a ser la salud mental de Martínez. “Ese no es el debate. El debate es, y debe serlo, centrar la salud mental de Moisés”, afirmó.

Rey recordó además que la jueza María Noel Odriozola había sugerido el pasado 20 de abril la realización de un tratamiento psiquiátrico y explicó que la defensa había solicitado una conducción vigilada por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) para concretar una consulta especializada. Finalmente, en las últimas horas la magistrada confirmó el aplazamiento "requiriendo el estricto control de las medidas en el hospital" hasta que Martínez reciba el alta médica, instancia que debe ser comunicada inmediatamente al juzgado y a Dinama.

“Nos es muy difícil también, por los escasos recursos que tenemos, conseguir psiquiatras de calidad que puedan hacer un seguimiento y un monitoreo a esta situación de descompensación”, expresó.

El abogado agregó que esa consulta no pudo realizarse debido a los episodios ocurridos el 1° de mayo, cuando el imputado tuvo un intento de autoeliminación a través del consumo de psicofármacos, y que tanto la jueza como la defensa coincidieron en postergar la audiencia hasta que Martínez “esté en condiciones óptimas de salud mental para comprender lo que se va a discutir”.

“Eso es lo más sano y lo más importante”, sostuvo Rey, quien destacó además que la magistrada “ha demostrado no solo tener una comprensión muy profunda de la ley de salud mental”, sino también entender que “lo más importante en este caso es la salud de Moisés”.