VIDEO | Racismo, pedido de expulsión y comunicado oficial, ¿qué pasó en Gran Hermano Argentina 2026?

La 12° edición de Gran Hermano Argentina 2026 volvió ser en foco de la polémica luego de que la participante oriunda de Paraguay, Carmiña Masi, lanzara comentarios xenófobos contra Jennifer Mavinga, del Congo.

El episodio tuvo lugar este miércoles a la mañana. Mientras algunos competidores de la Generación Dorada se encontraban disfrutando del sol y la pileta, Danelik Star, Ema Di Gioia y Masi desayunaban en la cocina. En el momento en el que la joven africana bailaba en el parque frente a sus compañeros, la periodista de Asunción cruzó: “Quiero que se vaya. Ay, por favor, la negra parece que recién la compraron y viene a hacer el show. Acaba de bajarse del barco. Mirá al otro ahí, el monito, monito, monito del barco. Ahí están el monito y la que acaban de comprar. 'Gracias por rescatarme'. Y así creen que la va a salvar; lo único que puede hacer ahora es mover el cul...".

Video Carmiña Masi sobre Jenny Mavinga Lejos de pasar desapercibido, el comentario despertó fuertes rechazos en redes sociales e incluso algunos fanáticos del reality de Telefé solicitaron la expulsión inmediata.

image Desde la cuenta de Instagram de Mavinga (administrada por su familia), compartieron un comunicado tajante. “Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra MAVINGA. Comparar a una persona africana con un 'mono' y sugerir que 'parece que recién la acaban de comprar'” no es un chiste: es racismo”.

En historias de Instagram, el conductor del ciclo Santiago del Moro anunció una sanción inminente: "Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada. Hoy 22.30 comunicado oficial". Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)