Rivera Elgue, miembro fundador de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos

Rivera Elgue , fundador de Cabildo Abierto y dos veces jefe de campaña de Guido Manini Ríos en su carrera por la presidencia, presentó este lunes su renuncia al partido, según confirmó él mismo a El Observador. Consultado sobre los motivos de su salida, el coronel retirado adujo que prefería mantener la reserva del ámbito en que los planteó.

Su dimisión se suma a la de varios otros dirigentes que se alejaron de Cabildo ante la debacle electoral de 2024, como el coronel retirado Eduardo Radaelli y su sector -el Espacio de los Pueblos Libres-, el excandidato a intendente de Montevideo, Roque García, y la excandidata a vicepresidenta de Manini Ríos, Lorena Quintana.

Elgue fue subsecretario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y fue una pieza importante en las tratativas de esa administración con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas OPV. El exjerarca será uno de los convocados a la comisión especial que investiga el proceso de adquisición al astillero español.

Luego de que el gobierno de Yamandú Orsi denunciara un "fraude al Estado uruguayo" por la presentación de una garantía falsa por parte del astillero, Elgue tomó distancia de la decisión tomada bajo esa administración, dado que había renunciado el 8 de agosto del 2024 para abocarse a la campaña.

"En ese proceso yo no estaba en el Ministerio de Defensa, pero hasta ese momento siempre estuvimos en el control de las garantías presentadas, un procedimiento bastante cuidadoso. Por eso me sorprendió. Desconozco qué fue lo que ocurrió; lo mejor es que la Justicia se expida", dijo a Desayunos Informales meses atrás.

No obstante, Elgue sí ha defendido la gestión para dar con la propuesta de Cardama luego de un llamado que se declaró desierto y un informe contrario de la Armada para adquirir buques clase Nordkapp a Noruega.

En una charla con militantes cabildantes en noviembre del año pasado, Elgue recordó que en abril de 2023 el entonces ministro Javier García le comunicó que tenía “una propuesta del astillero Cardama” que, “económicamente, parecía mucho más accesible” en comparación con las que se habían presentado en la licitación, según informó La Diaria.

A raíz de eso él concurrió "en misión oficial" junto a otro representante de la Armada a visitar el astillero español, a donde llevaron "más de 80 preguntas" que insumieron "casi un día y medio de interrogatorio". El exjerarca apuntó que “para dar transparencia, se invitó a todas las empresas que habían comprado los pliegos de la licitación” para que hicieran su mejor oferta y que “ya tenían el antecedente de que los valores que habían presentado estaban fuera del alcance del Estado uruguayo”.

Elgue sostuvo que en ese marco el precio de Cardama “seguía siendo significativamente más bajo”, al tiempo que destacó que todo fue auditado por el Tribunal de Cuentas. Ante una consulta de un militante sobre si se apuraron en contratar a Cardama, el exsubsecretario de Defensa defendió, según consignó La Diaria: “Veníamos súper atrás y es una necesidad real”.