Inteligencia artificial y empleo: cómo proyectan su impacto en las empresas los líderes de PedidosYa, dLocal, Akua y Tandem

La Inteligencia Artificial es una impulsora importante de las iniciativas de innovación en las organizaciones

Fundadores de startups, ejecutivos, desarrolladores de inteligencia artificial e inversionistas se reunieron para debatir cómo esta tecnología está redefiniendo los negocios y qué cambios podría generar en los próximos años , desde la productividad hasta el empleo, en una nueva edición de AI Salón, un evento organizado por CUBO Itaú y Mozart, con el respaldo de Oracle.“Es difícil imaginar el mundo dentro de dos años con la cantidad de cambios que vienen pasando en los últimos meses”, reconoció Santiago Castillo, head of artificial intelligence & machine learning de la startup de pagos Akua . Sin embargo, adelantó que sin dudas va a haber una reducción laboral .

“No me imagino la cantidad de personas que necesitamos hoy para tener una empresa en dos años. Creo que también va a avanzar la robótica y eso se va a llevar puesto también un montón de trabajo”, sostuvo.

En la misma línea, Vera Babat, chief culture officer en Abstracta y cofundadora de Tandem, detalló que los trabajos más vulnerables son aquellos vinculados a tareas administrativas y algunos roles de tecnología.

“Tenemos que hablar de la educación de los jóvenes, de qué hacemos con la gente que se formó, cómo ayudamos a las personas a no quedar obsoletas”, señaló.

Ruben Sosenke, Chief Innovation Officer en Nilus y cofundador de PedidosYa, definió este proceso como un trade off, es decir, un balance entre posibles pérdidas y nuevas oportunidades. En ese sentido, como el lado B de la reducción de personal, Sosenke sostuvo que esta tecnología permitirá también la creación de nuevos emprendimientos o nuevos tipos de emprendimiento que hoy en día “probablemente ni nos imaginamos”.

Los riesgos de no invertir en IA a tiempo en las organizaciones

Durante la charla los ejecutivos resaltaron las posibilidades de escalar que brinda esta tecnología a nivel de negocio y advirtieron sobre los riesgos de no invertir en ella a tiempo.

“La IA ya es un commodity, todos van a estar usando IA de mejor o peor manera; sería necio no hacerlo, implicaría perder velocidad, time to market y posibilidades de escalar”, sostuvo Mauricio Clausen, vicepresidente de Inteligencia Artificial en dLocal.

En ese sentido, señaló que hoy sería difícil iniciar una empresa sin aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Según explicó, las nuevas compañías tienen la ventaja de poder diseñar sus procesos desde el inicio pensando en las capacidades que brinda la tecnología actual, algo que para las empresas ya establecidas suele implicar repensar estructuras y dinámicas creadas en otro contexto.

En esa línea, destacó que la clave está en utilizar estas herramientas para acelerar procesos, probar rápido, iterar constantemente y así identificar en qué áreas se puede generar mayor valor.

Desde Akua, en tanto, señalaron que la discusión hoy ya no pasa por usar o no inteligencia artificial, sino por elegir qué herramientas utilizar. En ese sentido, destacaron que el avance constante de nuevas tecnologías obliga a las empresas a seleccionar con criterio con qué soluciones experimentar y cómo integrarlas a su forma de trabajo.

“Todos los días aparecen nuevas herramientas o avances, por lo que la clave está en encontrar la manera de trabajar con estas tecnologías y, a partir de ahí, ganar velocidad”, señalaron.

Además, remarcaron la importancia de mantenerse atentos a las novedades sin intentar probarlo todo.

En esta misma línea, Sosenke sostuvo que el desafío está en identificar los cuellos de botella dentro de las organizaciones y analizar qué herramientas pueden ayudar a resolverlos, que no necesariamente tienen que ser de inteligencia artificial.

Junto con Babat, coincidieron además en que, esté formalizado o no su uso dentro de las empresas, estas tecnologías ya forman parte del trabajo cotidiano de los equipos.