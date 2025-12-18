Juan Muxí, gerente general de PedidosYa: "Estamos otorgando créditos a los restaurantes"

La innovación forma parte del ADN de PedidosYa . Esto es así desde el 2009 cuando sus cofundadores Ariel Burschtin, Ruben Sosenke y Álvaro García la soñaron en un salón de clases de la Universidad ORT, hasta ahora que forma parte de la multinacional más importante del rubro -Delivery Hero- desde 2014, cuando se concretó su adquisición.

El espíritu de startup está intacto y a eso se suma el respaldo financiero y los buenos resultados en términos de desarrollo de negocio que hacen que pueda crecer a tasas del 20% anual.

En este entorno, su gerente general, Juan Muxí , habla de más inversiones, nuevas apuestas -entre las que se encuentra empezar a otorgar micro créditos a restaurantes- y también da su visión acerca de la relación de dependencia entre los trabajadores y la plataforma que le valió un fallo judicial en contra y otro a favor a la compañía.

FUSIONES Continúa la puja por Warner Bros: la compañía insta a sus inversores a rechazar oferta de Paramount y reitera su apoyo a la fusión con Netflix

A continuación, un resumen de la entrevista que Juan Muxí mantuvo con Café y Negocios.

¿Cómo fue el 2025 para PedidosYa en términos de rentabilidad y desarrollo del negocio?

En término de desarrollo fue muy bueno. Veníamos de un año muy bueno y en el que hicimos las cosas muy bien que fue 2024. Este año las volvimos a hacer muy bien, pero también veníamos de un contexto económico que hace unos años nos jugó en contra, que era la brecha cambiaria con Argentina. Esto suponía un montón de gente yendo los fines de semana para allá y si bien nuestro negocio está cada vez más desasociado del fin de semana, porque tenemos verticales que traccionan todos los días y en distintos momentos del día, igual se sintió en ese momento.

En 2025 tuvimos otro año de crecimiento súper positivo, incluso acelerando el del 2024.

¿De cuánto fue ese crecimiento?

Crecimos a doble dígito (20%) y la tasa de crecimiento aumentó un 50%.

¿Qué líneas de negocio tuvieron mejor performance?

En 2025 todas las líneas funcionaron muy bien. Arrancando por nuestro negocio más grande que es el de reparto de comida que tuvo un crecimiento a doble dígito.

Creció en un país maduro y donde es un negocio que históricamente performa muy bien y que este año tuvo un aceleramiento, que no nos sorprende, pero no deja de gustarnos porque significa que estamos haciendo las cosas súper bien en nuestro negocio core.

Obviamente las verticales que más crecen son aquellas que son más recientes dentro de PedidosYa y también un poco en la mentalidad de los usuarios, como puede ser supermercado digital o farmacias, que crecen a un doble dígito bastante más alto que el de comida.

¿Los uruguayos se acostumbraron a usar PedidosYa para hacer compras?

Uruguay muestra, en términos relativos, en comparación con otros países donde opera no solo de PedidosYa, sino Delivery Hero, una penetración altísima de todo lo que es el quick commerce, es decir de todo lo que se vende dentro de la plataforma y no es comida.

¿En qué puede mejorar la compañía para capturar un mercado mayor en esas líneas nuevas?

En general, nosotros tenemos una estrategia de tener la mejor oferta en la plataforma. Todos los restaurantes que estén en el barrio, yo quiero que estén dentro de la plataforma, porque si existen es porque hay personas que eligen comer ahí y quiero que puedan pedir a través de PedidosYa. Todo comercio que sea relevante para nuestros usuarios es relevante para nosotros. Después, para nosotros es importante que también puedan, a la hora de pedir comida, encontrar siempre alternativas accesibles desde el punto de vista económico. Por eso ponemos mucho foco en que haya opciones de almuerzo y cena económicas. También lanzamos nuestro programa de suscripción Plus, que busca justamente bajar barreras de consumo asociadas al gasto en el costo de envío o a encontrar promociones que quizás no encuentran aquellos usuarios que no son Plus. Realmente lo que vemos es que aquella persona que se suscribe a Plus repaga el costo de la suscripción muy rápido.

¿Cómo es el desempeño de PedidosYa en el interior del país?

El interior del país sufrió mucho con la brecha que había con Argentina. Nosotros no fuimos ajenos a ese fenómeno, pero lo que sí estamos viendo es que se está recuperando, no solo el litoral, sino también ciudades del centro del país.

Maldonado por su crecimiento demográfico tiene un comportamiento que va por fuera del resto del interior. Pero, en general, estamos viendo muy buenos resultados, sobre todo en lo que es quick-commerce nos sorprendió gratamente la velocidad de adopción.

PedidosYa se caracteriza por ser una empresa que apuesta a la innovación, ¿En qué nuevos focos trabajan?

Ahora estamos otorgando créditos a los restaurantes. Son créditos pre-aprobados a los cuales acceden en simples pasos, cuando quizás en los canales tradicionales financieros es más complejo poder acceder al crédito o el proceso puede demorar más.

_LCM2750

¿Cuándo comenzaron a otorgarlos?

Hace dos o tres meses y la verdad que está traccionando súper bien, con muy buen feedback de parte de los restaurantes.

¿A qué perfil de cliente apuntan con esta iniciativa?

Si a los restaurantes les va bien, para nosotros es mejor y muchas veces los negocios tienen necesidades de liquidez, ya sea un mes puntual para aguinaldos o porque tienen un descalce puntual con mercadería y les viene bien tener crédito o quieren cambiar algo de la cocina como la plancha o el horno.

Hoy todavía son créditos medianamente pequeños en monto y se da un plazo (de pago) de 4 o 5 meses, pero eventualmente sí vamos a buscar la alternativa de poder otorgar créditos de un monto un poco mayor, con períodos de repago más largos y asociados a otro tipo de necesidades que pueda tener el restaurante.

No estamos comercialmente saliendo con personas a ofrecer esto, sino que es el portal el que se interactúa con el restaurante, le indica si tiene un crédito pre-aprobado, se le ofrece y hay un simulador para que puedan entender cómo es que va a ir ejecutándose el pago, se le explica cuánto va a pagar y pueden optar por él o no.

¿Cuánto se les presta?

No son montos que superen los US$ 10 .000. Si bien es mucha plata, para un comercio que contempla a veces inversiones en capital de US$ 200.000, por ejemplo, para abrir un local, es bajo. Estos créditos no alcanzan para eso, pero sí resuelven un montón de necesidades de corto plazo.

¿Se hizo a través de una alianza con alguna institución financiera o lo lleva a cabo PedidosYa por su cuenta?

De momento no hemos hecho ninguna alianza, con lo cual cumplimos nosotros con lo necesario según la norma del Banco Central para poder otorgar los créditos con fondos propios.

Tenemos un equipo que se encarga de hacer todo ese ejercicio de entender qué créditos podemos otorga, a qué comercios y funciona de esa manera.

Es un ala fintech.

Sí, claro. De hecho, estamos registrados en la Cámara Uruguaya de Fintech. Hace unos meses nos registramos, nos invitaron a sumarnos y nos sumamos felices. Creo que es algo que empuja mucho el ecosistema en general. Muchos de estos restaurantes a los cuales les prestamos dinero son pymes o micropymes, para los cuales el acceso al crédito es súper complejo. Y nosotros creo que tenemos una solución que les viene como anillo al dedo.

La empresa también apostó con fuerza a su vertical de mercados propios, ¿qué inversiones proyectan de aquí en adelante para esa área?

PedidosYa Market surge en abril 2020 como nuestro supermercado digital. Al día de hoy tenemos siete tiendas en Montevideo, una en Ciudad de la Costa y una en Maldonado. En el correr de estos cinco años llevamos invertidos más de US$ 6 millones en estas tiendas. Este año invertimos US$ 1,5 millones y el año que viene seguramente invirtamos por arriba de los US$ 2 millones en tener más y mejores metros cuadrados para este negocio.

Muchas de estas tiendas las estamos agrandando en tamaño, pero sobre todo estamos cambiando la forma en la que están diseñadas para poder ampliar y mejorar nuestro surtido. Hoy en día uno encuentra unos 5 .300 artículos cuando entra a PedidosYa Market, cuando arrancamos eran 500.

La proyección nuestra es que ese surtido se siga puliendo, mejorando en calidad pero también en cantidad.

¿Cómo se logra en lo concreto potenciar ese servicio cuando hay exigencia de más demanda y más productos?

Desde principios de este año cambiamos un poco nuestra matriz de abastecimiento y empezamos a operar con un tercero que nos opera un centro de distribución para poder abastecer nuestras tiendas.

Esto es necesario porque por la cantidad de subsidios que tenemos y por la altísima rotación que tiene la mercadería que entra a las tiendas, si no centralizamos supone una congestión a la hora de recibir mercadería de parte de los proveedores. Entonces estamos cambiando un poco la matriz de suministro de las tiendas para adecuarnos a esa demanda creciente.

El mes pasado por primera vez la Justicia reconoció la dependencia entre PedidosYa y un trabajador, la empresa decidió apelar este fallo. ¿Cuáles son sus argumentos?

Apelamos porque estamos cumpliendo con la ley que se sancionó a principios de este año y que después reglamentó el Ministerio de Trabajo y hay un fallo positivo también que dice que es una relación de independencia.

Típicamente se vuelca la discusión alrededor de si son autónomos o dependientes, la realidad es que nosotros no los queremos definir de una manera ni de otra porque lo que establece la ley es que si bien se definen autónomos, se les otorga un montón de derechos al trabajador de plataforma que son más asociados al trabajo de dependencia. Por ejemplo, tienen cobertura del Banco de Seguros del Estado y la reglamentación establece la posibilidad de negociación colectiva, la transparencia sobre el algoritmo y el derecho a pedir información sobre el algoritmo.

Establece un montón de elementos que si uno mira la definición de autónomo tradicional no es un autónomo. Ahora, sí le da la autonomía al repartidor para elegir cuánto y cuándo quiere trabajar.

Nosotros estamos convencidos de que en la estricta definición de dependencia no son dependientes, pero sí estamos tranquilos de que la ley que se sancionó en febrero de este año contempla un montón de derechos para el repartidor que le da garantías para poder seguir trabajando en la manera en que lo hace. Esa es nuestra visión y por eso estamos apelando aquel fallo negativo que tuvimos.

Puede resultar ambiguo...

Para nosotros no. Estamos convencidos de que estamos cumpliendo con una ley con todos los derechos que se exigen y el modelo actual funciona. Al final, sí tenemos una sentencia en contra, pero tenemos otra a favor.