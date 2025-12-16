De Argentina a Uruguay: frecuencias, precios, opciones para viajar durante la temporada de verano

Turistas se toman fotografías junto a la escultura 'Los dedos' este martes, en Punta del Este.

Durante la última temporada de verano más de 900.000 turistas argentinos ingresaron a Uruguay , consolidando una vez más su presencia histórica como principales visitantes del país, luego de una etapa de fuerte retracción provocada por la pandemia y la diferencia cambiaria. Ahora, de cara al inicio de una nueva temporada de verano, las expectativas apuntan a superar ese número, impulsadas por nuevas conexiones y un escenario de mayor estabilidad en el país vecino.

En este escenario, Café y Negocios hace un repaso por las opciones de transporte disponibles entre ambos destinos, sus frecuencias y precios para este verano.

Actualmente, la vía fluvial se posiciona como una de las formas de transporte más utilizada para viajar entre Uruguay y Argentina , con Buquebus y Colonia Express operando el cruce del Río de la Plata. Ambas ofrecen servicios desde Buenos Aires a Colonia del Sacramento , así como desde Buenos Aires a Montevideo con opciones directas (solo Buquebus por el momento) o combinadas con traslados en ómnibus desde Colonia hacia la capital.

Tanto Buquebus como Colonia Express permiten el traslado de vehículos propios , una modalidad que está sujeta a determinados horarios, embarcaciones y cupos, por lo que requiere reserva previa. Además, quienes optan por viajar sin auto cuentan con conexiones terrestres hacia Punta del Este y otros balnearios, tanto desde Colonia como desde Montevideo.

En cuanto a los costos, los precios de los pasajes varían según la temporada, la anticipación de compra y el tipo de servicio, pero en términos generales se ubican en un rango que va desde los US$ 50 a los US$ 80 por tramo en clase económica, hasta US$ 150 a US$ 200 en categorías superiores. Ambas compañías cuentan con frecuencias diarias a lo largo de toda la jornada. El viaje puede durar desde aproximadamente 1 hora y 30 minutos en las opciones directas a Colonia, hasta 4 horas y 30 minutos en los servicios que incluyen el cruce fluvial hasta Colonia y el traslado terrestre en ómnibus hasta Montevideo.

Entre las principales novedades del sector para esta temporada se destaca el lanzamiento del primer buque 100% eléctrico de Buquebus, que está previsto que comience a operar la ruta Buenos Aires-Colonia en los primeros meses del 2026. La embarcación, presentada en el marco de Fitur 2025 en Madrid, tendrá capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, duplicando ampliamente la de los barcos actuales de la compañía.

Por su parte, Colonia Express anunció también el lanzamiento de Montevideo Express, el catamarán con el que planea brindar por primera vez el servicio directo entre Montevideo y Buenos Aires. La empresa, que proyecta comenzar a operar la ruta en esta temporada ya presentó la documentación necesaria ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se encuentra a la espera de la aprobación final para comenzar a operar, con una frecuencia diaria en una primera etapa.

A esto se suma que, el año pasado, un grupo de accionistas de Colonia Express adquirió la empresa de transporte terrestre COT, con el objetivo de integrar el transporte fluvial y terrestre. A partir de esto la compañía ofrece pasajes a los conocidos balnearios como Punta del Este, La Paloma y Piriápolis combinando la vía fluvial y terrestre.

Por otro lado, el avión se consolida como otra de las alternativas para viajar desde Buenos Aires a Uruguay durante la temporada de verano. Las conexiones aéreas unen a la capital argentina con los aeropuertos de Montevideo y Punta del Este, con refuerzos especiales en los meses de mayor demanda.

Una de las compañías que opera estas rutas de manera directa es Aerolíneas Argentinas, que esta temporada cuenta con una amplia variedad de frecuencias tanto a Montevideo (16 frecuencias semanales) como a Punta del Este (28 frecuencias semanales). Además, la aerolínea sumó dos vuelos que conectan Córdoba y Punta del Este con una escala los días jueves y sábado.

Por su parte, la aerolínea brasileña GOL también incorporó una frecuencia estacional directa entre Punta del Este y Aeroparque, que tendrá dos frecuencias semanales desde San Pablo y Buenos Aires entre el 21 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026.

“El avión va a traer brasileños para Punta del Este, y después hace Punta del Este-Aeroparque, regresa para Punta del Este y vuelve a Brasil. De esta manera tenemos un potencial de más de 5.500 pasajeros brasileños y argentinos para Punta del Este”, adelantó en las últimas semanas Danillo Barbizan, director comercial de GOL a Café y Negocios.

En esta ruta, el Aeropuerto Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, se consolida como el principal punto de partida de los vuelos hacia Uruguay, concentrando la mayor parte de las operaciones aéreas entre ambos países.

La duración de los vuelos entre Argentina y Uruguay está entre los 45 y los 60 minutos, lo que posiciona al avión como la opción más rápida para cruzar el Río de la Plata.

En términos de precios, los pasajes aéreos varían según la anticipación de compra, la aerolínea y la fecha, pero en promedio se ubican en un rango que va desde los US$ 120 a US$ 180 por tramo.

Por último, también existen opciones por vía terrestre para viajar desde Buenos Aires a Uruguay. Los servicios de ómnibus entre Buenos Aires y Montevideo, operados por compañías como EGA, tienen un costo aproximado de US$ 60 por tramo y una duración que ronda las siete horas, con salidas mayormente nocturnas.

Esta alternativa también se extiende a otras provincias argentinas, con servicios que conectan Rosario, Córdoba y Mendoza con Montevideo, ampliando las posibilidades para quienes optan por el transporte terrestre como forma de ingreso al país.

Para quienes prefieren viajar en auto particular desde Buenos Aires, el trayecto hasta balnearios como Punta del Este es de aproximadamente 600 kilómetros. Las rutas más utilizadas incluyen los cruces fronterizos por Gualeguaychú–Fray Bentos o Colón–Paysandú, desde donde se continúa por las principales rutas nacionales uruguayas hacia el este del país.

Según operadores del sector, actualmente los balnearios más demandados de Rocha, Maldonado y Canelones tienen un nivel de ocupación de 90% para los primeros días de enero.

En Punta del Este, según señalaron desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), las propiedades de alta gama en primera línea de playa, ubicadas en Playa Mansa, Playa Brava, La Barra, José Ignacio, Punta Ballena y Portezuelo están con un nivel de ocupación elevado, tanto en casas como apartamentos de lujo, ya que las personas que querían algo exclusivo alquilaron de forma anticipada hace algunos meses.

Esto hace que hoy las propiedades que están disponibles son las ubicadas a dos o tres cuadras de la playa.

En este mercado, alquilar una casa en La Barra de un dormitorio con servicios se encuentra alrededor de los U$S 2.800 en la primera quincena y de U$S 4.500 si se trata de una tipología de dos dormitorios.

Si se suman otros servicios y amenities pueden ir desde los U$S 7.500 a los U$S 9.500. Las casas más lujosas, en tanto, se encuentran entre los U$S 15.000, y U$S 20.000 por quincena, algunas incluso, pueden llegar a superar los US$150.000 durante la primera quincena de enero.

En comparación a enero de 2025, los precios se mantienen muy similares y se estima que para la segunda quincena los precios se ajustaran a la baja un 10% menos.

En Rocha, Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma son los balnearios más solicitados, con casas de dos dormitorios que cuestan entre U$S 120 y U$S 320 por día, es decir, entre U$S 1.800 hasta y U$S 4.800 por quincena dependiendo la ubicación y el equipamiento. "En esta zona los propietarios priorizaron la permanencia de un mínimo de 10 días, haciendo una mayor bonificación para contar con menor rotación en la estadía de los turistas", sostuvieron.

En este mercado, algunos de los principales balnearios subieron entre U$S 10 y U$S 15 para los primeros días de enero en comparación al año pasado.

En Ciudad de la Costa y el resto de la franja de la Costa de Oro, las casas de dos a tres dormitorios con piscina son las más demandadas, especialmente aquellas que cuentan con jardín y parrillero. Sin embargo, sostuvieron desde la CIU, desde hace meses ya no queda disponibilidad de unidades con piscina, cuyos precios rondan los US$ 250 por día (US$50 por día más que en enero de 2025).

También se encuentran opciones con menos servicios, a valores cercanos a los US$ 120 diarios, unos US$1800 por quincena.

En cuanto a la dinámica de reservas, adelantaron que la segunda quincena de enero suele moverse de forma más lenta en Canelones, mientras que febrero registra una baja de entre 20% y 30% en los precios de alquiler respecto al mes anterior.

En el marco del comienzo de la temporada estival la Cámara Inmobiliaria subrayó también la importancia de tomar precauciones para evitar fraudes en alquileres. Entre las medidas básicas, recomiendan recurrir únicamente a inmobiliarias registradas en el Ministerio de Turismo de Uruguay —verificables en pocos pasos desde su sitio web— y visitar siempre la propiedad en persona, solicitando los datos de la empresa que la comercializa. En caso de no poder asistir, aconsejan realizar una videollamada, y solicitar de forma anticipada modelo de contrato e inventario, así como corroborar titular de cuenta donde se va a realizar la seña (solicitando información de titular, número de cédula y otros datos que logren identificar y minimizar el riesgo).

En caso de tratar con dueños particulares, recomiendan revisar cuidadosamente las reseñas, calificaciones e historial de comentarios en las plataformas, y desconfiar de perfiles sin actividad previa. También alertan sobre precios excesivamente bajos, una táctica habitual de estafadores para captar señas. Además, insisten en no transferir nunca el total de la estadía de forma anticipada.