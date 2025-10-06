GOL va por el segmento estacional y apuesta a ser un actor clave de turismo receptivo en Punta del Este

Con un fuerte posicionamiento en destinos estratégicos de Brasil como San Pablo y Río de Janeiro , donde los uruguayos se dividen entre turistas, pasajeros que buscan conexiones hacia otros destinos nacionales e internacionales y el segmento corporativo, GOL busca consolidarse ahora como un canal clave de turismo receptivo aéreo hacia Punta del Este en la temporada de verano .

Para esto la aerolínea, una de las mayores de su sector en Brasil y en la región, tendrá dos frecuencias semanales desde San Pablo y Buenos Aires, que operarán entre el 21 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026. Al mismo tiempo, la compañía de origen brasileño pretende fortalecer su papel como nexo con las ciudades del nordeste brasileño durante todo el año, por lo que inaugurará la primera ruta regular y semanal que une a Montevideo con Fortaleza, en Ceará.

En Montevideo, la compañía pondrá a disposición un 14% más de asientos hacia San Pablo y Río de Janeiro, lo que se traduce en un aumento del 37% de su oferta en el mercado uruguayo.

Ranking de burocracia en las empresas: Uruguay es el cuarto con menos carga regulatoria entre 21 países

VUELOS Uruguay suma nuevas rutas aéreas para la temporada de verano 2026 desde el Aeropuerto de Punta del Este

Danillo Barbizan, director comercial de GOL, explicó los motivos estratégicos detrás de estas decisiones , el impacto que tuvo en las operaciones el tipo de cambio entre el real y el peso , el perfil de los pasajeros uruguayos y los desafíos y oportunidades de competir en un mercado cada vez más dinámico y competitivo .

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Barbizan concedió a Café y Negocios:

¿Qué factores estratégicos llevaron a GOL a ampliar su presencia en el mercado uruguayo?

Es parte de la estrategia de la compañía. Antes éramos una compañía muy doméstica, muy brasileña y hubo cambio de mindset. Uno de los capítulos del plan quinquenal es la expansión internacional. El gran cambio que hicimos es que cuando ponemos un nuevo vuelo no estamos mirando solamente lo que importa para el pasajero de Brasil, estamos viendo cómo manejamos mejor los dos puntos de venta, las dos oportunidades.

Este cambio empezó a darse a finales de 2024, y del 2024 para el 2025 en las bases internacionales aumentamos casi en 50% la oferta de asientos. Pasamos de un 10% o 12% de rutas internacionales a un 18%. Para 2029 queremos tener un 25% de rutas internacionales.

Las nuevas rutas que hay en Uruguay surgen porque ahora hay un equipo que no solo mira a Brasil sino que ve desde la perspectiva del avión que tenemos, sus trayectos y dónde hay demanda, para saber qué hacer con ese avión que llega.

Antes de empezar teníamos 140 aviones en la flota pero solo 90 operativos, ahora tenemos 130 volando. En el Cono Sur tuvimos un crecimiento de un 40% entre 2024 y 2025. Para esta temporada va a crecer 20% más.

Punta del Este aparece en la red estacional tanto con San Pablo como con Buenos Aires. ¿Qué peso tiene el turismo receptivo en este corredor y qué expectativas manejan para esta plaza en particular?

En la temporada de verano vamos a tener un vuelo que va impactar mucho la economía de Uruguay, que es San Pablo-Punta del Este.

Tenemos una expectativa tremenda para esa ruta porque Punta del Este siempre fue la primera playa internacional del brasileño.

Este vuelo durante el año hace la ruta San Pablo-Aeroparque, pero ahora para la temporada viajará a Punta del Este porque hay una demanda grande en este balneario. Vamos a utilizar la quinta libertad del aire (el derecho de una aerolínea a transportar pasajeros, correo o carga entre dos países extranjeros como parte de una ruta que se inicia o concluye en su propio país de origen), que permite volar con el mismo avión en dos países.

El avión va a traer brasileños para Punta del Este, y después hace Punta del Este-Aeroparque, regresa para Punta del Este y vuelve a Brasil. De esta manera tenemos un potencial de más de 5500 pasajeros brasileños y argentinos para Punta del Este.

¿Qué diferencial aporta el vuelo a Fortaleza a la conectividad uruguaya y qué oportunidades ve en el Nordeste brasileño para los pasajeros locales?

Con este nuevo mindset pensamos dónde podrían haber vuelos directos y Fortaleza es un destino que creció mucho en los últimos años.

Hoy el destino se posiciona en el escenario internacional y una de las mejores fiestas de año nuevo está en Fortaleza, hay muchas cosas desarrollándose, muchos hoteles y el gobierno de Fortaleza busca atraer mucho el turismo internacional.

Y Fortaleza también es un buen punto de emisión de pasajeros, ya que de ahí salen vuelos para Portugal, para Francia, para Miami.

Estimamos que un 60% o 65% de la ruta son uruguayos que quieren conocer Fortaleza. Pero un 30% o 35% serán brasileños que ya fueron a Buenos Aires y que quieren conocer también a Uruguay. Es un destino en el que vemos muchas oportunidades en los dos puntos de venta, lo que nos ayuda mucho a garantizar que el vuelo va a ser un éxito.

En la región hay un aumento en la competencia aérea, con otras aerolíneas mirando a Uruguay y a destinos de playa brasileños, ¿cómo busca GOL posicionarse en este escenario y cuáles son los desafíos?

Hay mucha competencia y en general esto es buenísimo para el pasajero, porque te fuerza a tener un servicio mejor. Pero cuando hablamos de líneas aéreas el precio es el primer punto para tomar una decisión para los pasajeros, entonces la tarifa termina siendo lo más importante. Asegurar que el promedio de la tarifa sea bueno es un desafío.

Cuando tenes mucha oferta de asientos tiende a caer el promedio de la tarifa. Lo que mantiene una operación es la ocupación y el promedio bueno de la tarifa, porque un avión lleno con un promedio bajo te aumenta su costo. Es un balance.

Por eso lanzamos una tarifa básica que empieza a funcionar el 14 de octubre, que es para ser más competitivos.

La estrategia es tener productos dedicados para lo que el pasajero quiere. Hay oferta para el pasajero corporativo le gusta marcar asiento, estar las primeras cinco filas, llevar una valija, pero también paa el pasajero que prefiere una categoría baja. Así pensamos en la construcción de la competitividad y los desafíos.

¿Cuál es el perfil del pasajero uruguayo?

En la wishlist de los uruguayos los viajes están muy arriba. En Semana Santa por ejemplo es increíble el auge, y ya estamos pensando ofertas para ese momento.

Al uruguayo le gustan mucho los destinos de playa, y ahí nuestra estrategia es mostrarles tanto a los pasajeros de Uruguay como de Argentina que no se necesita cruzar todo el Brasil para llegar al Caribe, sino que tenemos el Caribe en Brasil. Si se mira el nordeste del país, hay playas de hasta 28° y hoteles enormes.

También les gusta estar en hoteles, los vuelos directos, viajar en fechas muy específicas y siempre en grupo.

¿Cómo evalúan desde GOL el impacto del tipo de cambio real-peso uruguayo sobre la demanda de vuelos al mercado brasileño?

Para nosotros fue bueno. Antes los vuelos Brasil-Argentina eran un 70% brasileños, un 30% argentinos. Este año se cambió la balanza, y hoy es un 80%, 85% argentinos, un 20% brasileños. En Uruguay pasó algo similar, pero a diferencia de Argentina la economía no impacta tanto el peso del vuelo, 60% de los vuelos son uruguayos y 40% brasileños, es muy estable. Por eso es importante tener dos puntos de vista muy equilibrados y que generen valor.

¿Qué planes tiene la compañía en Uruguay en términos de nuevas rutas, inversiones?

No hay plan de ampliar más rutas regulares en este momento, pero para el segmento seasonal siempre estamos mirando oportunidades. En nuestra estrategia siempre tenemos presente dónde tenemos aviones disponibles y dónde hay demanda. Antes que aumentar más vuelos hay capitales que todavía no volamos, GOL no vuela por ejemplo a Santiago, a Lima, a Quito.