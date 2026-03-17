Tras salir de la quiebra, la aerolínea GOL apuesta a internacionalizar su operación con vuelos intercontinentales: ¿qué impacto puede tener en la conectividad de Uruguay?

El lujoso Copacabana Palace ubicado en el corazón de Río de Janeiro fue el elegido por la aerolínea GOL para anunciar un nuevo hito en su historia, la apuesta a la internacionalización con vuelos a Europa y Estados Unidos , con la cidade maravilhosa como hub de esta operativa intercontinental.

La elección no fue al azar, el lujo del encuentro tuvo relación directa con el propósito de la compañía de escalar hacia una estrategia que ubique en primer plano a los vuelos internacionales y, sobre todo, al viajero premium que, hasta ahora, no volaba en GOL. El evento reunió a la cúpula corporativa de la aerolínea con sus principales stakeholders, autoridades y medios de prensa locales y extranjeros, entre los que se encontraba El Observador .

La aerolínea que nació en el 2001 con el propósito de democratizar el transporte aéreo fue la primera en ofrecer la experiencia lowcost en la región y es la principal compañía aérea de vuelos domésticos de Brasil.

En 2024, un alto nivel de endeudamiento y los coletazos de la pandemia obligaron a la empresa al atenerse al capítulo 11 en Estados Unidos de protección de la bancarrota. En junio del siguiente año de la mano del Grupo Abra — holding que controla también a las aerolíneas Avianca y Wamos Air—, GOL finalizó la reestructuración que necesitaba al obtener US$ 1.900 millones en financiamiento de salida para continuar con su operativa.

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Ahora, Grupo Abra controla el 80% de las acciones de GOL y busca el reperfilamiento de la compañía brasileña que cuenta en total con 378 aeronaves que podrán tener mayor alcance. En esta nueva propuesta se persigue, además, la fidelización del viajero premium y para ello Abra cedió parte de las aeronaves que había comprado en 2024- A330 Neo-. Se trata de aviones de fuselaje ancho con capacidad para 300 pasajeros que permiten alcanzar mayores distancias y, cuentan con asientos de alta gama.

Esta nueva inicativa propició la creación de una nueva categoría, la clase business Insignia by GOL que destaca por su prioridad en check in y entrega de valijas, kit de amenities y gastronomía a cargo del chef con dos estrellas Michelin, Felipe Bronze. En esta línea, también se presentó la categoría Magno dentro de su programa de fidelidad Smiles que apunta a brindar grandes experiencias a los usuarios más exigentes y leales a la compañía.

El CEO de la aerolínea brasileña, Celso Ferrer, aseguró en conferencia de prensa que la reestructuración fue clave para lograr un crecimiento notable en su operativa.

“Hemos tenido un año de 2025 con un crecimiento de 11 % en el doméstico y de más de 30 % en el internacional”, sostuvo y confirmó que el plan de reestructura se extenderá por otros cinco años más con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible de las rutas operadas.

Ferrer estuvo acompañado en el escenario por los altos mandos de la empresa brasileña Angus Clarke, gerente comercial; Manuel Irarrazaval, gerente financiero; Albert Pérez, vicepresidente de Operaciones; Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial y Carla Fonseca, CEO de Smiles, el programa de fidelidad de GOL.

Nuevas frecuencias y la visión de GOL sobre el mercado uruguayo

En Río de Janeiro se realizan al año más de un millón de conexiones extranjeras para alimentar vuelos latinoamericanos, esto motivó a la compañía a confiar en el aeropuerto internacional RIOgaleão como un hub para conectar la región con vuelos intercontinentales de hasta 15 horas. Sus primeros destinos son: New York, Lisboa, París y Orlando.

Los vuelos a New York ya están a la venta y comenzará operar el 8 de julio. En tanto la operativa a Lisboa está prevista para el 16 de setiembre con cuatro frecuencias semanales. Y Orlando —a donde ya viaja GOL— será por medio de cuatro frecuencias con estas nuevas aeronaves. Las frecuencias directas al aeropuerto Charles de Gaulle de París serán anunciadas próximamente por la empresa.

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Consultado por los medios de prensa uruguayos acerca del impacto que pueda tener esta definición en el mercado local, Pongeluppi afirmó que para la compañía es relevante llevar esa conectividad internacional a Uruguay. El ejecutivo aseveró que será un producto “muy sólido” y que desde GOL son “muy optimistas en cómo esta conectividad va a funcionar” y apuntó que “llevará a mejorar los productos y frecuencias en el corredor de Uruguay”. Finalmente, señaló que “es muy pronto” para definir cómo se desenvolverán las condiciones de las frecuencias, pero “sin duda, Uruguay es una pieza clave no solo para esta novedad, sino también para todo lo que esperamos desde Brasil”, concluyó el ejecutivo.