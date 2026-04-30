Autos de alta gama representan el 2% de los vehículos eléctricos que se venden al año en Uruguay

En las últimas semanas el gobierno puso su foco en modificar la regulación que rige para los autos eléctricos y comenzó las negociaciones para pasar a gravar con Imesi al menos a algunos de los vehículos particulares eléctricos que desde 2022 gozan de la exoneración de este impuesto.

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay- ACAU- siguen en conversaciones para definir qué vehículos serán los que se graven y por qué valor de Imesi.

Este impuesto que en los autos a combustión ronda el 30% (depende de la cilindrada, el porcentaje que se aplique) encarece el vehículo, incluso en comparación con otros países de la región y hoy en Uruguay es cero para los eléctricos. Además, para los vehículos que vienen extra zona y pagan arancel externo se suma un 23% que también hoy está exonerado en los autos eléctricos.

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Días atrás, en entrevista con Radiomundo, el ministro de la cartera, Gabriel Oddone, aseguró que los vehículos utilitarios y de pasajeros no serán gravados y si bien no definió cuáles son los que volverán a tener que pagar Imesi, sí afirmó que el impuesto recaerá sobre los de más alta gama.

En este sentido desde Autodata- empresa que procesa la información referida a los precios del mercado automotor- señalaron a Café y Negocios que se venden entre 1.200 y 1.500 vehículos de alta gama eléctricos en Uruguay. “En el último trimestre la venta de eléctricos fue de un 30% de las ventas totales, de éstos, las marcas de alta gama tuvieron una incidencia de aproximadamente 2%”.

¿Cuánto valen los autos de alta gama vendidos en Uruguay?

Desde Autodata explicaron a Café y Negocios que el término “alta gama” en el mercado automotor no refiere necesariamente al precio, sino a una concepción de marca. Dentro de esta categoría se incluye a las clásicas marcas de alto nivel como Audi, Volvo, BMW o Mini, a las que se suman nuevas aspiracionales como Tesla.

A modo de ejemplo desde la empresa compartieron las ventas de los vehículos de alta gama de mayor precio vendidos en el último año móvil. Con precios de venta al público con impuestos incluidos.

audio rd etron2

El de mayor valor entre los vendidos es un Audi New RS E-Tron GT Performance de 680 KW Extra Full de US$ 224.000 del que se comercializaron dos unidades.

Q6

Por US$ 118.000 15 compradores eligieron la Audi Q6 E-Tron SB Quattro Sline de 285 Kw Extrafull y 21 optaron por el Audi Q6 E-Tron Quattro Sline de 285 Kw por US$ 112.000.

MINI COUNTRYMAN 3

Debajo de la barrera de los US$ 100.000 está, por ejemplo el MINI Cooper Countryman SE 230 KW Favoured de US$75.990 que fue adquirido por cinco compradores en Uruguay durante el último año.

volvo ex40

A su vez otras propuestas de estas marcas también fueron elegidas por los compradores. Autodata informó que 18 compradores compraron la Volvo CX40 P6 170 Kw Extra Full de US$ 66.900.