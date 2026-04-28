La empresa uruguaya detrás de la innovadora tecnología de drones que el gobierno aprobó para el traslado de insumos médicos

Una resolución conjunta de los ministerios de Defensa Nacional, Economía y Finanzas y Transporte y Obras Públicas formalizó en las últimas horas la habilitación definitiva para que la empresa uruguaya Cielum opere servicios de transporte de insumos médicos con drones en todo el país .

Detrás de esta autorización hay casi una década de recorrido de la compañía, que durante su trayectoria llamó la atención de Unicef y la NASA , ya tiene presencia en Panamá, e hizo un piloto en Uruguay en el que concretó más de 500 entregas .

“ Con esta autorización el país gana un nuevo medio de transporte que puede ser utilizado para atender la salud de la población, especialmente aquellas que viven en zonas sub-urbanas y rurales”, sostuvo en dialogo con Café y Negocios el uruguayo Sebastián Macías, fundador de la empresa.

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El origen de la solución se remonta a 2017, cuando Macías cofundó Dronfies Labs, un holding del que luego surgiría Cielum. En sus primeros años, l a compañía estuvo enfocada en aplicaciones vinculadas a sectores como la agricultura y la construcción. Sin embargo, en 2020 el emprendedor cambió el foco y comenzó a consolidar la estructura actual, centrándose en la innovación en distintas áreas de la movilidad aérea avanzada, desde la gestión del espacio aéreo de baja altitud hasta el transporte médico. En este contexto, desarrolló una tecnología específicamente pensada para el transporte sanitario .

El giro en la estrategia se dio tras un hito clave: la convocatoria de Unicef para aplicar su tecnología en corredores humanitarios en Sierra Leona.

Ese proyecto atrajo además la atención de la NASA y la Agencia Europea de Seguridad Aérea, con quienes desarrollaron protocolos de integración de aeronaves tripuladas y no tripuladas.

En Uruguay, su camino en esta área comenzó en 2023, con un piloto en el hospital de Tacuarembó, donde la empresa ejecutó un proyecto que permitió validar la tecnología con más de 500 entregas sanitarias a través de seis rutas. Esto se dio en paralelo a un proceso de certificación con Dinacia, condición necesaria para operar en el país.

Ahora, la autorización definitiva en Uruguay, que se concretó en las últimas horas, destraba ese proceso y habilita a la compañía a avanzar en negociaciones comerciales que ya tenía en marcha.

En este marco señalaron a Café y Negocios que ya tenía avanzadas conversaciones con hospitales y distintas dependencias del Ministerio de Salud.

Al mismo tiempo la empresa comenzó a consolidar su expansión fuera de fronteras. En setiembre de 2025, Cielum concretó su primer cliente internacional en el marco de un proyecto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El acuerdo, firmado con el Ministerio de Salud de Panamá, contempla el transporte de medicamentos y muestras biológicas.

Cómo funciona esta tecnología y qué impacto puede tener

Los drones desarrollados por la compañía están diseñados específicamente para el transporte sanitario. Se trata de equipos que despegan de forma vertical y luego vuelan en modo horizontal, equipados con sensores y computadores que les permiten operar de manera autónoma. En términos de capacidad, pueden trasladar distintos tipos de insumos médicos, desde muestras de sangre y orina, material para anatomía patológica y leche materna, hasta antiofídicos y sangre para transfusiones.

La operación se gestiona de forma remota desde un centro de control, donde se monitorean los vuelos. Los drones se conectan a la base mediante enlaces 4G o satelitales y operan sobre rutas predefinidas entre centros de salud, lo que permite sistematizar y escalar el servicio.

Según explicó el fundador, el principal impacto de esta tecnología en el sistema de salud está asociado a la descentralización del acceso, especialmente en zonas rurales o con distribución demográfica dispersa, como Canelones. “Permite que las personas puedan recibir una atención completa del nivel primario en su policlínica cercana, con la posibilidad de realizar distintos estudios sin necesidad de trasladarse”, señaló.

La aprobación final del Ejecutivo, firmada el 16 de abril, se apoyó en informes técnicos favorables de las Direcciones de Transporte Aéreo Comercial, Seguridad Operacional, Oficina de Planeamiento, Registro Nacional de Aeronaves y Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.

Asimismo, la Junta Nacional de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte emitió una recomendación positiva para avanzar con la implementación del servicio, según se lee en la resolución.