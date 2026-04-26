De chacra privada de la familia López Mena a un proyecto en expansión: los próximos pasos de Pilar Rey para posicionar al Jardín Japonés

Sobre la Ruta 12, lo que fue durante años un espacio privado de la familia López Mena empieza a convertirse también en una propuesta cultural en crecimiento en el este del país. El Jardín Japonés de Punta del Este, una chacra de 12 hectáreas desarrollada durante más de una década por el paisajista Fernando Matsui , bajo la dirección del propietario de Buquebus y su exesposa, Pilar Rey, abrió sus puertas al público en diciembre de 2024 y desde entonces ya recibió más de 3.000 visitantes.

Al frente del proyecto, Rey, que en entrevista con Café y Negocios se define como una empresaria, madre y abuela a la que le gusta compartir lo que la vida le dio, ya piensa en la siguiente etapa . En ese camino, el contexto también juega a favor. Japón atraviesa hoy un momento de fuerte atractivo global y cada vez más uruguayos lo eligen como destino, un fenómeno que potencia el interés por experiencias vinculadas a su cultura.

Entre los proyectos en carpeta aparecen una pérgola recientemente inaugurada, ciclos culturales y gastronómicos y una apuesta más ambiciosa: la construcción de una casa del té tradicional japonesa, prevista para 2027.

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Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Rey concedió a Café y Negocios:

¿Quién es hoy Pilar Rey?

Pilar Rey es una mujer de 58 años, madre, abuela, empresaria, soñadora. Me gusta compartir lo que tengo, fui criada así y es algo que siempre compartí con Juan Carlos (López Mena) y así son mis hijos también. Creemos que viene mucho más cuando uno comparte. Lo que la vida me da me gusta volcarlo de vuelta a la sociedad.

¿Qué rol juega el Jardín Japonés en esa identidad?

El jardín fue un sueño de mi exmarido, él siempre tuvo el sueño de tener un jardín japonés porque él vivió en Japón. Hace 15 años estábamos en el jardín de casa y yo, como mamá, donde él quería el jardín, yo quería una cancha de fútbol. Finalmente ganó la voluntad de él, fue una de las pocas veces que me dijo que no a algo, porque conmigo siempre fue y es muy generoso. Fuimos a Buenos Aires a hablar con el Jardín Japonés de Argentina, y nos recomendaron al paisajista Fernando Matsui para dirigir y hacer el jardín.

Ahí empezó este camino, el primer jardín fue terminado casualmente el 14 de enero, el día de mi cumpleaños. Cuando lo vi me encantó y empezamos, año tras año, a seguir trabajando en él.

¿Cómo evolucionó tu vínculo con este espacio a lo largo del tiempo?

Me fui involucrando, opinando sobre lo que quería, y me fui enamorando del lugar.

A partir del segundo jardín estaba enamoradísima y quería más.

Era algo que era nuestro, privado, lo disfrutaba la familia y amigos. Mi exmarido tiene 11 hijos, y 18 nietos, así que cuando nos juntamos somos más de 50 personas.

Y me empecé a dar cuenta que todo el mundo quedaba maravillado, pero nosotros no dimensionábamos lo lindo que era el jardín. Lo hicimos desde cero y nunca levantábamos la vista a mirarlo.

¿Cuándo y cómo surge la decisión de abrirlo al público?

Fernando un día nos propone abrir el jardín para mostrarlo a otras personas. Yo lo entendí, al gran artista al que le entregamos un lienzo en blanco y creó esta maravilla, le nace la necesidad de mostrar su obra. Pero en ese momento me preguntaba quién iba a querer venir a ver un jardín. Me imaginé que el público iba a estar relacionado solamente con el mundo del paisajismo, con los que se dedican a esto. Pero no, me sorprendió mucho. Aprendí a mirar y recorrer mi jardín con la vista de los visitantes. Mucha gente me agradece que abrí las puertas y la agradecida soy yo, porque me hacen reconocer y recorrer mi propio jardín.

¿Cómo describirías el perfil del visitante hoy?

Tenemos público tanto uruguayo como extranjero. En el segundo caso viene porque ya se enteró que hay un jardín, o porque pasa ocasionalmente por Punta del Este. Me pasó estando en España que le comenté a un matrimonio que tenía un jardín japonés en Punta del Este y ellos me contaron que tenían previsto visitarlo este verano.

Pero mayormente el que lo visita es el uruguayo, y sobre todo el uruguayo del interior.

El perfil son personas muy sensibles, que les encanta la naturaleza y que vienen a disfrutar. Se sorprenden de que haya esto en Uruguay. También muchas personas vienen dos, tres o cuatros veces, porque les gusta traer a su familia, a sus amigos.

Desde la apertura, en diciembre de 2024, lo han visitado aproximadamente 3.000 personas.

¿Cómo se dio la decisión de que quedaras al frente del jardín?

Captura de pantalla 2026-04-24 170028 Fotos: Pablo Kreimbuhl

Con los años vino una separación. Esta es la casa familiar nuestra, pero obviamente el está abocado y dedicado a la empresa, a lo que es Buquebus y todo lo que lleva consigo que es mucho. Y yo en la separación me quedé un poco de administradora de la propiedad, que es donde nos reunimos todos, es una casa familiar. Cuando Fernando nos propuso abrirlo yo lo hablé con la familia y con Juan Carlos. Y él me dijo que si tenía ganas y me divertía que adelante. Siempre estuvo en el centro el tema de cómo preservábamos la intimidad de la familia y por eso el jardín no está abierto en su totalidad, se abrió hasta la mitad, el visitante puede ver tres de los seis jardines.

¿Hoy dirías que el jardín está pensado como un proyecto cultural o funciona también como un activo con lógica de negocio?

Si es por negocio esto no es muy rentable, más que nada es algo cultural. A mi me importa lo que es el arte, la cultura. Fue un debate si cobrábamos entrada o no, pero lo hicimos como una manera de que la gente cuide y con lo que se va recaudando vamos haciendo nuevos proyectos. Pero siempre digo que el principal sponsor de esto es López Mena, porque si bien 3.000 personas es mucho, no cubre los gastos de mantenimiento. La idea de esto es compartir al público, y seguir haciendo cosas que nos gusten y esperemos que algún día sea un negocio.

Mientras la gente venga a disfrutarlo y sea un aporte cultural, el jardín va a estar abierto.

¿Hay nuevas inversiones o proyectos previstos en el jardín?

Recientemente hicimos una pérgola. Antes recibíamos a los visitantes en un gazebo al aire libre, hacían el recorrido y terminábamos con un té que importamos de Japón.

Pero el tema es que llegaba el invierno, que es cuando más gente viene, y hacía frío. Entonces frente a esa necesidad y también pensando en talleres de escritura o eventos, hicimos una pérgola, algo más techado, con un piso más firme.

Uno de los proyectos que tenemos en ese lugar es hacer una casa del té típica japonesa, para hacer la ceremonia del té. Donde entras descalzo, donde el foco está en vivir el presente. La idea es hacerlo con un arquitecto japonés, porque tiene ciertas medidas y detalles y lo tenemos proyectado para el 2027.

También recientemente empezamos a hacer la experiencia Japón en Foco, con MdPaula. Es una experiencia que propone recorrer el jardín junto a su paisajista, disfrutar de una película vinculada al universo gastronómico japonés en el cine privado de la residencia y cerrar con una cena inspirada en esa cultura. La idea es ir trayendo a diferentes bodegas, y diferentes chefs.

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A mi me gusta apoyar mucho a los artistas, todos los años va a ir habiendo muestras de artistas uruguayos, quiero que escritores vengan a presentar sus libros, tengo ganas de tener poesía en el jardín. Hay gente que busca el espacio para hacer meditaciones también y me gustaría acercar más a las escuelas.

Hay para hacer lo que uno quiere, tengo un montón de proyectos.

Al inicio te definías como empresaria, ¿en qué otros proyectos estás trabajando en este campo?

Soy productora de aceite, estamos tratando de lanzar nuestra marca con cuatro variedades de aceitunas al mercado. Es un blend que hacemos y hoy por hoy la marca la vendemos a conocidos, a amigos. Pero este año vamos a lanzarla más al mercado, a pequeños supermercados y restaurantes exclusivos u hoteles que están interesados en Montevideo.