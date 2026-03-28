El emprendimiento de experiencias gastronómicas que desembarcó en el jardín japonés de Punta del Este y ahora apuesta a expandirse en el segmento de viajes

En 2024 los uruguayos Marina de Paula y Maicol Cuadro fundaron MdPaula , un emprendimiento que apuesta a transformar la cocina en una experiencia compartida . El proyecto nació en Montevideo y dio sus primeros pasos a través de talleres gastronómicos temáticos , pensados tanto para aficionados como para personas con experiencia, donde el objetivo va más allá de aprender recetas se trata de generar un espacio para conversar, probar nuevos sabores y compartir un momento distinto.

Para sorpresa de sus fundadores, en los primeros meses los cupos comenzaron a agotarse rápidamente con cada nueva convocatoria y hoy, a menos de dos años de su lanzamiento, el proyecto se impulsa en ese crecimiento para expandirse geográficamente y apostar hacia nuevas verticales de negocio .

La primera gran apuesta de crecimiento de MdPaula en 2025 fue la apertura de un local propio . Hasta entonces, los talleres se realizaban en cocinas alquiladas, lo que implicaba una logística demandante y limitaba la posibilidad de escalar la propuesta. De esta manera el nuevo espacio, pensado como una combinación entre hogar y aula, no solo buscó reflejar el espíritu del proyecto, sino también optimizar su operación.

“Sentíamos que la gente estaba conectando con lo que hacíamos, pero también que nos insumía mucho tiempo instalarnos cada día en un lugar distinto. Tener un espacio propio nos permitió liberar energía para enfocarnos en otras áreas, como la venta o el desarrollo de nuevas propuestas ”, explicó Marina de Paula, cocinera profesional, profesora de gastronomía, y quien hoy está al frente del emprendimiento.

La decisión, reconocen, implicó un riesgo, pero también marcó un punto de inflexión en el crecimiento del emprendimiento.

Ese paso habilitó, además, la expansión hacia el segmento corporativo.

Para esto el emprendimiento sumó a una especialista en gestión humana y comenzaron a realizar experiencias de team building que combinan cocina con el desarrollo de habilidades blandas. En ese proceso, el equipo combina el enfoque gastronómico con herramientas de recursos humanos y mientras se cocina, se trabajan aspectos como roles, vínculos, liderazgo o valores organizacionales. La dinámica incluye observación, intervención en tiempo real y la elaboración de un informe final para la empresa.

Desde entonces, el crecimiento en esta vertical fue sostenido, y en el último año MdPaula trabajó con al menos 29 compañías, la mayoría de ellas del sector tecnológico.

La apuesta a una nueva vertical y el desembarco en Punta del Este de la mano del Jardín Japonés

Para el 2026 la apuesta del emprendimiento es lanzar una nueva vertical de negocios y cubrir un nicho incipiente en Uruguay: los viajes con foco gastronómico. Para esto avanzan en conversaciones con una agencia de viajes y prevén lanzar el primer producto en los próximos meses.

“La idea es poder conocer ciudades, conocer la cultura gastronómica de una forma inmersiva, y hacer una ruta que no sea solo los restaurantes estrella Michelin, sino comida callejera, bares, y algún taller de cocina también, acompañados por nosotros”, explicó De Paula.

Según sus planes, el primer destino sería Perú y a futuro también evalúan Japón, un país que se vincula estrechamente con su desembarco en Punta del Este.

La llegada a este mercado surgió de la asociación con Pilar Rey, hoy al frente del Jardín Japonés de Punta del Este, un proyecto que desarrolló junto a su exmarido, el empresario Juan Carlos López Mena, y que se encuentra en el mismo predio que la residencia familiar.

En los últimos días, MdPaula debutó en este espacio con “Japón en foco”, una experiencia que propone recorrer el jardín junto a su paisajista, disfrutar de una película vinculada al universo gastronómico japonés en el cine privado de la residencia y cerrar con una cena inspirada en esa cultura en una cava.

La propuesta buscará fusionar la cultura japonesa con productos locales, aprovechando los recursos del predio, que incluye un olivar y una huerta orgánica.

Además de nuevas ediciones de Japón en Foco, a futuro, la apuesta es profundizar esta alianza y a partir de la próxima temporada incorporar nuevas experiencias en una pérgola que se está construyendo dentro del jardín, con un formato híbrido que combine cocina participativa, encuentro y recorrido por el entorno.

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La idea, explican, es construir una agenda diversa que combine distintos formatos y públicos y que apunte tanto a residentes de Punta del Este durante todo el año, con el objetivo de generar comunidad en un destino con oferta limitada fuera de temporada, como a turistas, que ya visitan el jardín y podrían sumar una experiencia más allá del paseo.

La alianza, contó la fundadora, surgió de manera orgánica: “Pilar vino como clienta a uno de nuestros talleres, sin que supiéramos quién era. Volvió varias veces, nos llevamos muy bien y con el tiempo, nos invitó a conocer el jardín para pensar algo juntas”, recordó De Paula. Desde entonces, el vínculo se fue consolidando con una idea común: crear experiencias donde la gastronomía sea excusa para el encuentro y el disfrute compartido.

Aunque por ahora el foco está puesto en los talleres en Montevideo y en Punta del Este, el emprendimiento no descarta mirar hacia Buenos Aires a futuro, un mercado con el que ya comenzó a tener sus primeros vínculos y que se profundiza con su desembarco en el este.

“Nos ha pasado que empresas de Argentina nos contactan para hacer team buildings acá, sin tener sede en Montevideo”, explicó De Paula. Esa dinámica, sumada a la cercanía y conectividad entre ambos países, deja abierta la puerta de seguir mirando de cerca este mercado y continuar captando público del otro lado del Río de la Plata.

En paralelo, el equipo trabaja también en una nueva línea de negocio que apunta al turismo, con talleres pensados específicamente para visitantes, incluyendo propuestas en inglés centradas en la cocina uruguaya y buscan dar un giro hacia una propuesta más técnica vinculada a instancias dirigidas a emprendedores en el interior del país, con el objetivo de asesor y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos.