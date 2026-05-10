Una colección de diseño de alta gama desembarcó en Uruguay: cómo responden los consumidores y qué estrategia hay detrás

En medio de la noche montevideana, una postal con la figura de la icónica diseñadora inglesa Stella McCartney descansa sobre una mesa. A su alrededor, entre luces tenues, tragos de autor y música tecno, hay influencers y figuras de la moda local que tienen la posibilidad de ver y comentar las prendas antes de que lleguen al mercado.

Y es que Uruguay fue uno de los países elegidos para recibir la nueva colaboración entre Stella McCartney y H&M , que se lanzó este 7 de mayo de manera simultánea en tiendas seleccionadas de todo el mundo. Una colección, definida por su propia diseñadora como un recorrido por su trayectoria en el mundo de la moda , y que se compone de 38 prendas y 18 accesorios . Estos van desde sastrería y camisas refinadas hasta vestidos de noche, carteras, charms, pañuelos, accesorios y piezas inspiradas en archivos históricos de la diseñadora , que ya había colaborado con H&M en 2005.

“Es una auténtica mezcla de clásicos actuales y algunos de mis antiguos favoritos que reflejan mis primeros pasos en la moda y la evolución de mis rasgos distintivos. Es divertida, enérgica, brillante, alegre y refinada ”, resume McCartney.

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Sin embargo, detrás de lo estético y la moda pura y dura también hay una estrategia de negocio . Las colaboraciones entre gigantes del fast fashion y diseñadores de lujo dejaron hace tiempo de ser solo lanzamientos de ropa y se posicionan como herramientas de posicionamiento y atracción de consumidores .

Desde 2004, con su primera colección de diseñador junto a Karl Lagerfeld, H&M ha colaborado con grandes casas y diseñadores como Versace, Comme des Garçons, Balmain, Maison Margiela, Moschino, Gianbattista Valli, Mugler o Glenn Martens.

“En términos de negocio, las colaboraciones con diseñadores cumplen un rol principalmente estratégico y de posicionamiento. H&M tiene la visión de democratizar la moda para todas las personas y, estas colecciones, refuerzan el mensaje de que la moda, el diseño excepcional y la sostenibilidad deben estar al alcance de todos. Las colaboraciones con diseñadores como Stella McCartney ocupan un lugar estratégico dentro de la identidad global de nuestra marca”, dijo a Café y Negocios Ivalú Muscarelli, communications & PR Manager de Chile, Perú y Uruguay.

¿A quiénes apunta y cómo lo recibe el público uruguayo?

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Los precios de la colección, disponible en el local de H&M Punta Carretas y a través del canal online, van desde los $ 1.499 hasta los $ 13.999, una cifra que en las piezas de mayor valor se ubica bastante por encima de los precios habituales de la tienda.

Sin embargo, contaron desde H&M a Café y Negocios, el día del lanzamiento alrededor de 50 clientas llegaron a la tienda una hora antes del horario habitual de apertura para ser las primeras en acceder a las prendas.

Además, adelantaron que varias piezas se agotaron durante las primeras horas, entre ellas las carteras, el trench, el jean en dos tonos, el body y el canguro con la firma de Stella, así como las remeras, entre otros ítems.

“La experiencia confirma el gran interés de los clientes amantes de la moda en Uruguay por nuestras colecciones de diseñador y por propuestas que combinan diseño, calidad y sostenibilidad. Desde que anunciamos la colección hemos percibido gran interés, lo que nos entusiasma especialmente considerando que hacía dos años que una colaboración con diseñador no llegaba a Uruguay”, señalaron.

Esto se da además en un público como el uruguayo, que la communications & PR manager define como muy analítico en lo que refiere a decisiones de compra. Según detalló, este valora la relación precio-calidad, y desarrolla una relación de confianza y lealtad con una marca cuando encuentra valiosa su propuesta.

“Nuestras colecciones especiales están orientadas a los clientes amantes de la moda, que valoran el acceso a piezas de diseñador y la posibilidad de adquirirlas al mismo tiempo en que se presentan a nivel global. Sin embargo, esta colaboración tiene una particularidad que la distingue y amplía ese alcance”, sostuvo Muscarelli.

El objetivo, sostuvo, no es solo conectar con los fashionistas, sino también generar interés en una audiencia más amplia, utilizando la moda como plataforma para abrir conversaciones en torno a decisiones más conscientes. En ese contexto, junto a esta colaboración se creó el Insight Board, un panel de debate que reúne a distintas voces de la industria para reflexionar sobre innovación, materiales, sostenibilidad y el valor real de la moda. En este sentido, las prendas fueron confeccionadas con fibras certificadas y recicladas, además de incorporar alternativas innovadoras a los tejidos convencionales.

“Retomar esta alianza hoy refleja una visión compartida sobre el futuro de la moda y marca una reconceptualización de las colaboraciones de diseñador de H&M, ampliando el foco más allá de la creación de una colección y poniendo a la sostenibilidad en el centro de la propuesta”, mencionó.

Más allá de la colección: los planes en Uruguay y la expansión en la región

Más allá de esta nueva apuesta, en noviembre del año pasado la marca inauguró su primera tienda en Punta del Este.

“Fue una apertura muy esperada que refuerza nuestra presencia en el país, en el destino de playa más icónico de Sudamérica”, sostuvo la ejecutiva.

Además, mencionó que el pasado febrero Uruguay se convirtió en el primer país del sales market -que integra junto a Chile y Perú- en lanzar la app de H&M, lo que les permite “seguir elevando la experiencia omnicanal de los clientes”.

“A nivel regional, estamos enfocados en la llegada al mercado paraguayo durante el tercer trimestre de este año; en los últimos días anunciamos que nuestra primera tienda en el país estará ubicada en Paseo La Galería, un espacio emblemático de la ciudad de Asunción. H&M siempre está buscando nuevas oportunidades para tener mayor relevancia en los países donde está presente”, cerró.