Crece el turismo rural y enológico y un nuevo corredor se posiciona en el norte: las tendencias que impulsan los viajes internos en vacaciones de Julio

El año parece avanzar cada vez más rápido y tanto la temporada de verano - que dejó un saldo de 186.000 turistas menos que el año anterior - como Semana de Turismo ya quedaron atrás.

En este escenario, el sector turístico uruguayo ya empieza a poner la mirada en el próximo movimiento fuerte del mercado, las vacaciones de julio , que este año para Primaria, Secundaria y UTU será del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.

En diálogo con Café y Negocios, Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) sostuvo que, a nivel local, la demanda para vacaciones de julio viene con un movimiento razonable, con números similares a 2025.

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“Las vacaciones de invierno son una ventana importante para muchos destinos del país , especialmente aquellos que tienen una propuesta sólida vinculada al descanso, la gastronomía, la cultura, las termas, la naturaleza, el turismo rural, el enoturismo y las experiencias familiares”, sostuvo.

En cuanto a las características de la demanda, Tapia señaló que se trata de escapadas cortas, de dos o tres noches, y que se reservan cada vez más cerca de la fecha, lo que hace que la foto final muchas veces se termine de consolidar en los últimos días previos al receso.

Además, Tapia destacó que este año habrá un factor adicional a seguir de cerca: el desarrollo del Mundial de Fútbol.

“Históricamente, cuando hay partidos relevantes, especialmente si juega Uruguay o selecciones de alta convocatoria, puede haber cierta retracción o postergación en la decisión de viaje, porque muchas familias priorizan quedarse, reunirse o mirar los partidos. De todos modos, todavía es temprano para medir ese impacto. Es un elemento a seguir, más que una conclusión cerrada”, adelantó.

Los destinos de siempre y las nuevas tendencias

Los destinos que suelen destacarse en esta época tienen que ver con una propuesta claramente asociada al invierno y a las escapadas cortas. En este escenario, las termas de Salto y Paysandú tienen un posicionamiento muy fuerte, así como destinos más clásicos como Montevideo, Colonia y Maldonado.

Además, el presidente de la Camtur sostuvo que viene creciendo mucho el interés por el turismo rural, que en los últimos años “se ha desarrollado de forma muy interesante, con mejores experiencias, propuestas más cuidadas y una conexión con la naturaleza que el público valora cada vez más”.

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Otro segmento que gana peso es el turismo enológico, no solo por las bodegas en sí, sino por todo lo que se construye alrededor: gastronomía, paisaje, cultura local y experiencias de cercanía. En ese sentido, detalló que Canelones tiene un rol muy importante, por su tradición vitivinícola y la cantidad de propuestas vinculadas al vino. A su vez, mencionó que Colonia también viene consolidando una oferta muy atractiva, combinando bodegas, patrimonio, gastronomía y paisaje.

20241005 Circuito de enoturismo en el marco del Día del Patrimonio Visita de la intendencia a bodegas por el Día del Patrimonio 2024 Foto: Intendencia de Montevideo

“Hay una novedad interesante que vale la pena seguir: el desarrollo del corredor turístico del norte, que integra destinos como Rivera, Artigas y Salto, con propuestas cada vez más singulares, experiencias distintas y una mirada regional que puede aportar mucho a la diversificación de la oferta turística del país”, agregó.

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En esa línea también comienzan a ganar visibilidad propuestas como el corredor Quebradas del Norte, una propuesta impulsada por emprendimientos turísticos de Tacuarembó que apuesta al turismo de naturaleza, cascadas, astroturimo y experiencias al aire libre como diferencial para atraer visitantes al norte del país.

Tapia señaló que, si bien hay familias que planifican las vacaciones de julio con anticipación, una parte importante de la demanda suele definirse en las últimas dos o tres semanas e incluso en los días previos al receso, en función del clima, las promociones, el calendario familiar y la disponibilidad.

En ese sentido, recomendó no esperar demasiado en caso de tener definido el destino, ya que durante julio algunos hoteles, complejos termales y destinos con alta demanda familiar pueden reducir rápidamente su disponibilidad.