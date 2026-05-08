José Ignacio: las propiedades más buscadas en el punto de mayor demanda del mercado inmobiliario de lujo

El real estate premium tiene un nuevo epicentro en Uruguay. El pasaje de Punta del Este de balneario a ciudad de todo el año habilitó a José Ignacio a pasar a ser el lugar de descanso más codiciado, y los inversores actúan en consecuencia.

“La combinación de naturaleza, arquitectura de alto nivel y tranquilidad explica el interés creciente de compradores uruguayos y extranjeros”, subraya un informe de Mercado Libre que destaca entre sus búsquedas el crecimiento de José Ignacio en real estate.

Uno de los datos más relevantes que surgen de la plataforma es el creciente interés por la tierra, sin construcciones .

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De hecho, en los últimos dos meses, el 81% de las consultas sobre José Ignacio estuvieron vinculadas a operaciones de compra y venta: el 52% correspondió a terrenos, el 25% a campos y quintas, y el 17% a casas.

El resto se reparte entre apartamentos y otros tipos de inmuebles. Este comportamiento también se refleja en las publicaciones más visitadas.

El ranking de lo más buscado de este punto caliente de la inversión inmobiliaria lo lidera un terreno en Laguna Garzón de 1.718 metros cuadrados (US$ 105.000), seguido por un campo de 17 hectáreas valuado en US$ 158.400. Recién en el tercer lugar aparece una casa, ubicada en un barrio privado, cotizada en US$ 5 millones, con cinco hectáreas de parque.

Las dos propiedades con construcciones que completan este ranking son una chacra en la zona de Los Teros, de 25 hectáreas, con vigilancia las 24 horas y la casa sobre el mar que encabeza el ranking de las propiedades más lujosas. Estos precios, apunta el informe, reflejan el dinamismo del mercado. “José Ignacio muestra uno de los mercados inmobiliarios más activos del país, y los valores publicados en la plataforma lo confirman”, señala el informe.

Las más buscadas

El ranking de las tres propiedades más lujosas en venta en la plataforma está encabezado por una casa frente al mar, con un valor de US$ 12 millones y vistas privilegiadas en las costas uruguayas.

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La propiedad cuenta con living comedor con cocina integrada, toilette y dependencia de servicio.

En el exterior se encuentra un amplio jardín, piscina, terraza con parrillero y horno a barro. Se destaca el entorno tranquilo y natural a pasos de la playa.

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En segundo lugar aparece una chacra “premium” valuada en US$ 10 millones, con cuatro dormitorios y cinco baños.

La casa de madera y piedra cuenta con cocina y comedor para 20 comensales. Casa de huéspedes. quincho, piscina, cancha de fútbol profesional, 20 cocheras descubiertas y tres cubiertas para autos y maquinarias.

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El tercer puesto lo ocupa una casa “majestuosa”, según indica la publicación, con 12 dormitorios y 10 baños, publicada por US$ 9,5 millones.

La casa cuenta con 12 habitaciones distribuídas en tres construcciones, seis de ellas en la casa principal, dos mastersuites y dos pares de habitaciones, en dos alas, izquierda y derecha.

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La casa principal cuenta con sala de estar, sala de TV, dos galerías una al frente y otra al contrafrente amuebladas con livings y un parrillero. Las restantes habitaciones se encuentran en dos casas de huéspedes.

Sobre el ala derecha de la casa, una amplia oficina, y sobre el ala izquierda, elevador para acceder al cocktail room en segunda planta y también descender al subsuelo, donde se ve otra sala de TV.

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Según el reporte de Mercado Libre el promedio de precios de los apartamentos en la zona alcanza los US$ 525.000, mientras que las casas llegan a US$ 1.100.000.

En el caso de los campos, la mediana se ubica en los US$ 900.000 y los los terrenos rondan en US$ 250.000; y, US$ 540.000, las quintas. Considerando todas las tipologías, el valor promedio general de las propiedades en venta en la zona es de US$ 470.000.