De un cowork vació a ser adquiridos por una multinacional estadounidense: los detalles de la venta de la startup uruguaya Brinta

Los uruguayos Rodrigo Sánchez Prandi y Michel Golffed se conocieron en 2016, cuando los dos integraban el equipo de la compañía uruguaya que cotiza en Wall Street, dLocal . Sanchez Prandi lideraba el área de Producto y Golffed, la de Tecnología. Con esa experiencia, en marzo de 2023, crearon Brinta , una solución que busca simplificar el cumplimiento tributario en Latinoamérica mediante tecnología moderna y automatización.

Ese mismo año la empresa recaudó US$ 5 millones en una ronda de financiación liderada por Kaszek Ventures y DST Global, lo que aceleró el desarrollo del producto.

Poco después, en enero de 2024, Brinta se expandió a Brasil y se convirtió rápidamente en una solución de confianza para las empresas globales que operan en la región.

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Ahora, tras este recorrido, la empresa anunció su adquisición por parte de Vertex, una multinacional de software y servicios de cumplimiento tributario de origen estadounidense.

“Hace 3 años: un cowork vacío, Michel Golffed y yo, US$ 5 millones en el banco y un PPT. Sin producto. Sin clientes. Ni siquiera existía el nombre Brinta. Hoy: adquiridos por Vertex Inc. Brinta ahora es parte de una plataforma global para transformar el cumplimiento tributario. Y recién estamos empezando”, recordó Sánchez Prandi sobre el camino de la startup.

Los detalles de la venta y lo que se viene

El inicio del proceso de adquisición se sitúa en 2025, cuando Brinta comenzó una alianza estratégica con Vertex. Según contó el cofundador a Café & Negocios, el proceso de venta llevó alrededor de un año, en el marco de conversaciones e intercambios para evaluar posibles formas de trabajo conjunto. Además, detalló que el equipo de Brinta se mantiene y que el objetivo es que este siga creciendo.

“Ahora a lo que apuntamos es a ser la pata de Latinoamérica de Vertex, seguir creciendo y ayudar a nivel tecnología con todo lo que tenemos implementado de IA”, sostuvo.

En cuanto a la situación de la empresa al momento de la venta, el ex dLocal detalló que Brinta seguía en crecimiento y contaba con un equipo de 40 personas. Además, operaba en 19 mercados de Latinoamérica y trabajaba con grandes compañías a nivel enterprise en proyectos enfocados en cálculo de impuestos, facturación electrónica y declaraciones juradas para organismos fiscales y direcciones impositivas de la región.

“Al combinar la escala global de Vertex con la tecnología moderna y la experiencia regional de Brinta, esta nueva fase permitirá una innovación más rápida, capacidades ampliadas y un mayor valor para las empresas que operan en la región”, sostiene la empresa en un comunicado.

Por su parte, desde Vertex también sostuvieron que si bien la adquisición amplía la cobertura de Vertex en América Latina, su relevancia va mucho más allá de la geografía.

“Brinta fue diseñada para uno de los entornos de cumplimiento en tiempo real más complejos del mundo, aportando capacidades que fortalecen la estrategia de facturación electrónica de Vertex y ayudan a las multinacionales a operar con mayor velocidad, control y confianza dondequiera que hagan negocios”, remarca el comunicado.

¿Qué es Vertex?

Vertex ofrece soluciones de cumplimiento tributario empresarial diseñadas para equipos globales de impuestos y finanzas que gestionan la complejidad en múltiples sistemas ERP. La empresa integra así la determinación de impuestos, la facturación electrónica, la presentación de informes de cumplimiento y datos tributarios confiables en una plataforma conectada, lo que le permite automatizar las obligaciones de impuestos indirectos y gestionar el cumplimiento con total confianza, de principio a fin.

Actualmente, la multinacional cuenta con más de 4.500 empresas clientes en 195 países, entre ellas el 60% de las compañías que integran el Fortune 500.