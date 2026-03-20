DLocal obtuvo por primera vez en su historia ingresos mayores a US$ 1.000 millones: el rol de la IA para acelerar el crecimiento y la visión de su CEO para el 2026

En solo un día del 2025 la empresa uruguaya de procesamiento de pagos dLocal tuvo la misma actividad que en todo el año 2016.

Este crecimiento exponencial impacta en sus diferentes diagonales de negocio: alto crecimiento en un mercado potencial total masivo y en expansión, fuerte fidelización y retención de clientes, más capacidad de innovación y un modelo financiero con bajos activos y alta conversión de efectivo.

“Demostramos la magnitud de la oportunidad que representan los mercados emergentes” , asegura su CEO, Pedro Arnt, en el anunció de resultados del último cuatrimestre del año al que accedió Café y Negocios. Allí consta que el volumen total de transacciones de la empresa que opera en 44 mercados del Sur Global en el último año alcanzó los US$ 41.000 millones, un 60 % más que el año anterior y mantuvo un crecimiento acelerado a lo largo del año.

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“Los ingresos superaron el importante hito de los US$ 1.000 millones por primera vez” , confirma el CEO de la compañía uruguaya que cotiza en Wall Street. Este número representa un 39% más que en 2024.

El rol de la inteligencia artificial y los planes para el próximo año

El titular de dLocal atribuye la solidez de sus resultados se debió principalmente al crecimiento sostenido del volumen total de pagos. “El beneficio bruto creció un 37 % interanual y, a pesar de un año de intensas inversiones, incrementamos el Ebitda ajustado como porcentaje del beneficio bruto en 5%, lo que subraya el apalancamiento operativo inherente a nuestro modelo”, señala Arnt.

A esto se suma que el beneficio neto alcanzó en 2025 los US$197 millones, un 63 % más que el año anterior. “Estos resultados se han logrado con una eficiencia de primer nivel, gracias a la automatización impulsada por IA, que proporciona una productividad equivalente a aproximadamente el 7 % de la plantilla total en 2025, lo que nos permite escalar sin incrementos proporcionales de costes”, explica Arnt.

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Durante el año, la firma de procesamiento de pagos realizó aproximadamente 3.500 millones de transacciones de pago y más de 100 millones de personas recibieron pagos a través de dLocal.

“Este crecimiento sostenido se debe a que los comerciantes operan cada vez más a nivel global, pero la infraestructura financiera sigue siendo local, cada vez más compleja y regulada localmente”, explica Arnt, lo que impone a dLocal desafíos estructurales que son, según describe, “la razón de ser de nuestra plataforma y su amplia adopción entre las empresas digitales más exitosas del mundo”.

El mercado total disponible para pagos digitales en mercados emergentes ronda los US$ 2,1 billones en 2025 y se espera que se duplique para 2030; “actualmente, controlamos menos del 2 % del mismo”, remarca Arnt.

Para impulsar este porcentaje trabajarán en cuatro dimensiones: el crecimiento en los mercados donde ya opera; la expansión geográfica— con foco en Asia, Oriente Medio y África—; la apuesta desde el punto de vista comercial en verticales como viajes, criptomonedas, videojuegos e inteligencia artificial e hincapié en su “motor de innovación”, el modelo Buy Now, Pay Later (compra ahora, paga después) —donde identifica las mayores oportunidades de crecimiento—.