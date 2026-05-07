Proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo tomó por sorpresa a la bancada del Frente Amplio y genera "varias dudas" en la intendencia

En el grupo de WhatsApp de los senadores del Frente Amplio durante la tarde del martes se reiteraban las felicitaciones hacia Blanca Rodríguez por la aprobación en esa cámara de su proyecto de ley para crear un comisionado para las infancias. Esa conversación terminó con un mensaje de Liliam Kechichian : se acababa de enterar por el informativo de una iniciativa para remodelar el entorno del Palacio Legislativo .

Un día antes, la bancada oficialista había estado reunida para poner a punto los temas de la semana: el comunista Óscar Andrade trasladó las inquietudes por la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz, escucharon informes jurídicos al respecto, la emepepista Bettiana Díaz informó sobre las negociaciones para postular por consenso a Daniel Radío como nuevo comisionado parlamentario; pero la vicepresidenta Carolina Cosse –quien participó en el encuentro– nunca hizo mención al proyecto que esa misma noche tomaría trascendencia pública tras un informe de Telenoche.

El miércoles de mañana, Cosse envió un mensaje a sus correligionarios para explicar que el tema iba a tratarse en la Comisión Administrativa del palacio, pero que en el medio alguien “lo filtró”, razón por la que aún no se había discutido.

"Parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay": Cosse propuso un nuevo anexo al Palacio Legislativo y generó críticas desde la oposición

La vicepresidenta denunció que hubo una “disrupción” y una “deformación de la realidad” por parte de los legisladores de la oposición, por lo que ese mediodía encabezaría una conferencia de prensa, según reconstruyó El Observador a partir de distintas fuentes políticas consultadas.

Ya ante las cámaras, la vicepresidenta explicitó su malestar por la trascendencia que había tomado el tema: “No esperábamos la operación de prensa que sucedió, pero ya pasó. (...) Nos sorprende esta circunstancia de toda la explosión mediática que ha habido", sostuvo en conferencia de prensa.

Palacio Legislativo por el 8M Palacio Legislativo por el 8M X: @CosseCarolina

En su calidad de presidenta de la Asamblea General, la exintendenta había presentado el 29 de abril ante la Comisión Administrativa los detalles de la propuesta, que implican erigir un nuevo edificio anexo sobre el helipuerto en desuso y cambios en la rotonda del palacio para ampliar espacios públicos y hacer un trayecto semipeatonal en General Flores para acceder a las facultades de Medicina y de Química.

La comisión está integrada por tres senadores –Daniel Caggiani por el oficialismo–, tres diputados –María Inés Obaldía y Carlos Reutor por el Frente–, tres representantes de secretaría –Wilder Leal y José Manuel Gutiérrez como nombres del oficialismo– y la directora de Protocolo, también integrante de la coalición de izquierdas.

A fines de marzo, la vicepresidenta había encomendado a Gutiérrez –prosecretario de la comisión y hombre de su riñón– que hiciera los contactos con los legisladores de ese ámbito para comentarles una primera aproximación al proyecto. El joven politólogo iba acompañado por la ingeniera Natalia Castro, otra persona de confianza de Cosse que trabajó con ella tanto en Antel como en la Intendencia de Montevideo, donde se desempeñó como directora de Espacios Públicos.

Una de esas reuniones a fines de marzo fue con el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, quien se comprometió a no bajar el tema a su bancada hasta que no se formalizara la propuesta de la vicepresidenta. En ese entonces, según contó el dirigente herrerista a El Observador, el proyecto estaba “en pañales” y no había renders para estudiar, por lo que a su entender no pasó de un “adelanto” informal.

El detalle fino de la iniciativa llegó el jueves pasado en un sobre y en formato papel a los legisladores de la comisión, tras su presentación formal el día anterior. Esa fue la primera vez que las bancadas tomaron nota de que Cosse impulsaba un ambicioso proyecto para remodelar el palacio.

Al igual que con los senadores, tampoco la bancada del oficialismo en Diputados había tratado el tema, según confirmó a El Observador el coordinador Carlos Varela. El dirigente de Seregnistas –del mismo sector que el intendente Mario Bergara– apuntó que “en una obra de esta envergadura el procedimiento normal es llevarlo a la Comisión Administrativa” y que desde ahí los representantes de Diputados bajen la propuesta al “seno de las bancadas” para su discusión.

De todos modos, el oficialismo buscó mostrar unidad y de hecho el senador del MPP, Daniel Caggiani, se sentó junto a la vicepresidenta durante la conferencia de prensa de este miércoles, al igual que la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria (Seregnistas), el arquitecto Salvador Schelotto (Vertiente Artiguista) y el integrante de la Sociedad de Arquitectos, Alberto Leira.

Mientras las bancadas del Frente Amplio guardaron silencio ante la propuesta, la oposición no escatimó en cuestionamientos a Cosse y al proyecto por considerarlo una nueva “obra faraónica” que no es “prioridad” para la realidad actual del país.

Intendencia de Montevideo Foto: Gastón Britos / FocoUy

“Varias dudas” en la IM

En paralelo a la presentación formal ante la Comisión Administrativa del Parlamento, el equipo de Cosse trasladó la iniciativa a una reunión con autoridades de la Intendencia de Montevideo la semana pasada.

Fuentes de la comuna consultadas por El Observador confirmaron que las modificaciones a la circulación de ese entorno “generan varias dudas”, al tiempo que las innovaciones referidas a nuevos edificios –más allá de los respectivos permisos de construcción– no serán un mayor problema para ellos.

Las fuentes explicaron que este proceso en el que pueden surgir diferencias es normal también en los proyectos promovidos por privados. En este caso, la comuna procura estudiar cuál será el impacto en el tránsito de la zona al achicar una parte de la avenida y analizar cómo cuadra con una “mirada más profunda” a la hora de contemplar la movilidad hacia el oeste del departamento.

La propia Cosse concedió este lunes en conferencia de prensa que a partir de ahora trabajarán junto a la Intendencia de Montevideo para estudiar las posibles modificaciones en el tránsito.