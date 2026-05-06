Carolina Cosse presentó proyecto para remodelar el entorno del Palacio Legislativo y se mostró sorprendida por la "explosión mediática"

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , presentó este miércoles su proyecto para remodelar el entorno del Palacio Legislativo, en una iniciativa que, según explicó, está vinculada a la conmemoración de los 100 años del edificio .

La propuesta será analizada el jueves 14 de mayo en la Comisión Administrativa del Parlamento.

Durante una conferencia de prensa, Cosse señaló que el plan aún se encuentra en etapa preliminar y cuestionó la repercusión pública que se generó en torno a este .

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"La propuesta, como corresponde, se iba a discutir en el marco de la Comisión Administrativa (…) nos sorprende esta circunstancia de toda la explosión mediática que ha habido ", señaló.

Tras esto, la vicepresidenta señaló que se trata de "un primer borrador" de una iniciativa pensada por el centenario del Palacio Legislativo.

Uno de los principales objetivos del proyecto es ampliar el espacio público y transformar el entorno urbano del Parlamento. "Donde hoy hay hormigón y pavimento, proponemos ampliar los espacios públicos con más árboles, con más zonas de entretenimiento y de disfrute", explicó Cosse.

La jerarca destacó además la cantidad de visitantes que recibe el edificio: "Durante el año 2025 ingresaron al Palacio Legislativo 148 mil visitantes".

Según indicó, el objetivo es generar un entorno más "amigable" para turistas, estudiantes y la ciudadanía en general.

La vicepresidenta definió la propuesta como una forma de "devolver el Palacio Legislativo a su entorno" y aseguró que el objetivo será concretar la intervención "con el menor costo posible".

En cuanto a esto, recordó además que de los U$S 40 millones destinados en su momento para la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo ellos, en el presupuesto pasado, resignaron hasta U$S 30 millones.

Un nuevo edificio anexo en el lugar del helipuerto

Proyecto urbano entorno palacio legislativo

El proyecto propone construir un edificio de usos múltiples sobre el espacio donde actualmente existe un helipuerto que, según Cosse, "nunca se pudo usar por problemas estructurales".

El nuevo anexo tendría unos 2.600 metros cuadrados y albergaría oficinas, archivos, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF.

Cosse destacó después en su oratoria que uno de los problemas actuales del Palacio es el almacenamiento de documentos y libros.

"Este espacio tiene cientos de miles de libros y documentos en depósitos y oficinas que no están en condiciones adecuadas", sostuvo y señaló que la idea es que parte del nuevo edificio permita conservar ese material "en buenas condiciones" y bajo estándares de seguridad.

La vicepresidenta también puso énfasis en el entorno educativo del Palacio Legislativo, ubicado cerca de facultades, liceos y centros de formación docente propuso que el edificio pueda incluir espacios de estudio, convivencia y uso gratuito para organizaciones sociales, e incluso un hogar estudiantil.

Además, planteó ampliar la capacidad de atención a la infancia. "El CAIF atiende a unas 90 niñas y niños. Tiene una lista de espera de 230", indicó Cosse, quien destacó que dentro de la iniciativa está la inclusión de un nuevo centro CAIF.

Por fuera de esto, entre las medidas previstas aparece la posibilidad de incluir una semipeatonalización de un tramo de General Flores para conectar el Parlamento con las facultades de Medicina y Química y generar "un aire más de campus".

El plan contempla además cambios en semáforos, paradas de ómnibus, flechamientos y la eliminación de un carril en la avenida de las Leyes para ampliar espacios verdes.

Cosse señaló además los "problemas" en el tránsito sobre el entorno del Palacio y destacó que con el proyecto buscará mejorar la seguridad vial y peatonal trabajando junto a la Intendencia de Montevideo.