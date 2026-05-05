Un CAIF, plaza con azotea y cierre de un anillo para el tránsito: qué dice la propuesta de Carolina Cosse para ampliar el Palacio Legislativo

La vicepresidenta Carolina Cosse presentó un proyecto para remodelar el entorno del Palacio Legislativo, con cambios a nivel de infraestructura y circulación, además de la construcción de un nuevo anexo, en el marco de los 100 años del edificio.
La iniciativa, enmarcada en las propuestas por el centenario del edificio, ya se encuentra en estudio en la Comisión Administrativa. Entre las obras previstas, se contempla eliminar uno de los anillos de tránsito vehicular de la circunvalación de la Avenida de las Leyes.
Proyecto urbano entorno palacio legislativo
Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse
https://www.teledoce.com/
¿Qué dice el proyecto de ampliación del Palacio Legislativo?
Según el texto oficial divulgado en primera instancia por Telemundo y al que accedió El Observador, el proyecto de intervención busca fortalecer la relación entre el edificio y su entorno inmediato, desde una perspectiva contemporánea de sostenibilidad ambiental, calidad del espacio público e integración urbana.
“La reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación; la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, incorporando equipamiento urbano y espacios públicos; y la implantación de un edificio polifuncional en un predio aledaño, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y a usos educativos y sociales”, detalla la iniciativa.
Proyecto urbano entorno palacio legislativo
Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse
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En términos preliminares, las tareas contemplan la incorporación de más de 15.000 m² de nuevos espacios públicos y la recalificación de los existentes, así como la construcción de un edificio de aproximadamente 2.600 m². Asimismo, se prevé la optimización y ampliación de las plazas de estacionamiento, en concordancia con la reorganización general del área.
Proyecto urbano entorno palacio legislativo
Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse
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En cuanto al nuevo anexo, el espacio tendría dos grandes áreas funcionales:
a) Una destinada al “apoyo directo a las funciones legislativas e institucionales, que incluye oficinas administrativas, sectores de archivo y dependencias vinculadas a la Biblioteca, vacunatorio, salas de reuniones y espacios de trabajo”;
b) Otra de carácter social y comunitario, con “áreas de coworking, acceso a servicios de biblioteca, salas de lectura, un centro CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en su azotea, concebida como un espacio accesible que contribuya a la apertura del conjunto hacia la ciudadanía”.
Fin del anillo destinado al tránsito
Proyecto urbano entorno palacio legislativo
Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse
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La iniciativa prevé varias intervenciones alrededor del Palacio Legislativo, entre ellas el cierre a la circulación vehicular del anillo interior de la Avenida de las Leyes, lo que permitiría ampliar los espacios verdes y de esparcimiento.
En caso de prosperar, el proyecto se llevaría adelante mediante la convocatoria a un concurso de anteproyectos y procesos de licitación, y se financiaría con “fondos presupuestales asignados al Programa 747, correspondiente a inversiones vinculadas a la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo”.