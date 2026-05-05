Un CAIF, plaza con azotea y cierre de un anillo para el tránsito: qué dice la propuesta de Carolina Cosse para ampliar el Palacio Legislativo

La vicepresidenta Carolina Cosse presentó un proyecto para remodelar el entorno del Palacio Legislativo , con cambios a nivel de infraestructura y circulación, además de la construcción de un nuevo anexo , en el marco de los 100 años del edificio.

La iniciativa, enmarcada en las propuestas por el centenario del edificio, ya se encuentra en estudio en la Comisión Administrativa . Entre las obras previstas, se contempla eliminar uno de los anillos de tránsito vehicular de la circunvalación de la Avenida de las Leyes .

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Según el texto oficial divulgado en primera instancia por Telemundo y al que accedió El Observador, el proyecto de intervención busca fortalecer la relación entre el edificio y su entorno inmediato, desde una perspectiva contemporánea de sostenibilidad ambiental, calidad del espacio público e integración urbana.

“La reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación; la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, incorporando equipamiento urbano y espacios públicos; y la implantación de un edificio polifuncional en un predio aledaño, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y a usos educativos y sociales”, detalla la iniciativa.

Proyecto urbano entorno palacio legislativo Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse https://www.teledoce.com/

En términos preliminares, las tareas contemplan la incorporación de más de 15.000 m² de nuevos espacios públicos y la recalificación de los existentes, así como la construcción de un edificio de aproximadamente 2.600 m². Asimismo, se prevé la optimización y ampliación de las plazas de estacionamiento, en concordancia con la reorganización general del área.

Proyecto urbano entorno palacio legislativo Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse https://www.teledoce.com/

En cuanto al nuevo anexo, el espacio tendría dos grandes áreas funcionales:

a) Una destinada al “apoyo directo a las funciones legislativas e institucionales, que incluye oficinas administrativas, sectores de archivo y dependencias vinculadas a la Biblioteca, vacunatorio, salas de reuniones y espacios de trabajo”;

b) Otra de carácter social y comunitario, con “áreas de coworking, acceso a servicios de biblioteca, salas de lectura, un centro CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en su azotea, concebida como un espacio accesible que contribuya a la apertura del conjunto hacia la ciudadanía”.

Fin del anillo destinado al tránsito

Proyecto urbano entorno palacio legislativo Proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse https://www.teledoce.com/

La iniciativa prevé varias intervenciones alrededor del Palacio Legislativo, entre ellas el cierre a la circulación vehicular del anillo interior de la Avenida de las Leyes, lo que permitiría ampliar los espacios verdes y de esparcimiento.

En caso de prosperar, el proyecto se llevaría adelante mediante la convocatoria a un concurso de anteproyectos y procesos de licitación, y se financiaría con “fondos presupuestales asignados al Programa 747, correspondiente a inversiones vinculadas a la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo”.