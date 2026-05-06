Tragedia en Paysandú: el niño de ocho años que murió viajaba sin cinturón y su padre, el conductor, dio positivo a la espirometría

La Policía de Paysandú investiga las circunstancias de un siniestro de tránsito ocurrido este martes en la continuación de calle Independencia , a metros del puente Sacra , en el que murió un niño de 8 años, confirmó El Observador con fuentes de la jefatura departamental.

Según el parte oficial, el menor viajaba junto a su padre en un automóvil que circulaba hacia el sur. El conductor perdió el dominio del vehículo al tomar una curva sobre el terraplén del puente, chocó contra un mojón y luego impactó violentamente contra el puente antes de volcar , quedando con las ruedas hacia arriba.

A raíz del impacto, el niño salió despedido del habitáculo y fue encontrado a unos diez metros del vehículo . De acuerdo al reporte médico, sufrió lesiones letales en la cabeza.

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Personas que pasaban por la zona asistieron de inmediato y dieron aviso al servicio de emergencias 911. Al lugar concurrió personal de la Comisaría Segunda y una unidad de emergencia médica móvil, cuyo médico constató el fallecimiento del menor.

Las pericias preliminares, divulgadas por Montevideo Portal y confirmados por El Observador, determinaron que el niño viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, aspecto que la Policía maneja como hipótesis ya que aún no fue plenamente confirmado.

El conductor, un hombre de 44 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio resultado positivo. Según fuentes policiales, se aguardan análisis de sangre para determinar el nivel de alcohol en sangre.

La Fiscalía de turno ordenó la detención del hombre, que declarará este miércoles. Además, dispuso la realización de distintas pericias y el resguardo de la escena mientras continúa la investigación para determinar eventuales responsabilidades penales.