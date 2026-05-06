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El uruguayo Martín Satriano se lesionó y está en duda para el crucial partido de Getafe en el que se juega los puestos europeos

Satriano se lesionó durante el choque que disputó frente al Rayo Vallecano la pasada jornada de LaLiga

6 de mayo de 2026 8:21 hs
El delantero de Getafe Martín Satriano celebra su golazo conseguido durante el partido de LaLiga de España ante Real Madrid&nbsp;

El delantero de Getafe Martín Satriano celebra su golazo conseguido durante el partido de LaLiga de España ante Real Madrid 

FOTO: EFE

Martín Satriano, delantero uruguayo del Getafe, sufre una contusión en su rodilla izquierda, según informó en un comunicado oficial el club madrileño tras las pruebas médicas a las que fue sometido el jugador azulón.

Satriano se lesionó durante el choque que disputó frente al Rayo Vallecano la pasada jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

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Casi al final del partido, se retiró del terreno de juego con visibles molestias en su rodilla izquierda. Cuatro días después, el diagnóstico es leve aunque sin fecha de vuelta: "Su evolución marcará su disponibilidad", añadió el Getafe en el citado comunicado.

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El técnico del Getafe, José Bordalás, podría perder para el choque ante Oviedo (Grupo Pachuca), del DT uruguayo Guillermo Almada en el que juegan los celestes Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas, en el que se jugará buena parte de sus opciones europeas, a uno de sus mejores jugadores.

Satriano llegó cedido procedente del Lyon en el mercado de invierno europeo y ha marcado cuatro goles que sirvieron a su equipo para abandonar la zona peligrosa de la clasificación en la Liga.

20260116 Martín Satriano firmó contrato con Getafe de España
Martín Satriano firmó contrato con Getafe de España

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Su buen rendimiento ayudó a que el Getafe hiciera efectiva una opción de compra y la próxima temporada seguirá en las filas del club azulón.

Para el choque ante el Oviedo, correspondiente a la 35ª jornada de Liga, Bordalás tampoco podrá contar con el lesionado Juanmi Jiménez. Sin embargo, recuperará a Mario Martín, Djené Dakonam y Zaid Romero, que frente al Rayo Vallecano cumplieron un partido de sanción.

Con base en EFE

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