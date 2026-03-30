La importante decisión que tomó Getafe con Martín Satriano tras las buenas actuaciones del uruguayo en el equipo al que llegó como cedido en enero

Martín Satriano celebra un nuevo gol para Getafe en LaLiga de España

El delantero uruguayo Martín Satriano, que había llegado cedido el pasado mes de enero al Getafe procedente de Olympique de Lyon francés, firmará ahora hasta 2030 después de que ambos clubes hayan llegado a un acuerdo para su traspaso definitivo.

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MADRID, 02/03/2026.- El delantero del Getafe Martí Satriano celebra el 0-1 conseguido durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Getafe CF disputan este lunes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca El delantero de Getafe Martín Satriano celebra su golazo conseguido durante el partido de LaLiga de España ante Real Madrid FOTO: EFE "El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano" por lo que resta de temporada y cuatro más, informó este lunes el club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en un comunicado.

De esta forma, el técnico de Getafe, José Bordalás, se asegura la permanencia del delantero a largo plazo después de tener un impacto inmediato desde su llegada, jugando 884 minutos en 10 encuentros oficiales.

Martín Satriano Hasta la fecha, el futbolista de Montevideo que hizo formativas en Nacional, de 25 años, ya ha marcado tres goles en Liga ante el Real Madrid, Villarreal y Real Betis.