Tras su gol contra el Real Madrid, Martín Satriano habló de una posible convocatoria de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya: "Me encantaría"

Luego de convertir el gol que le dio la victoria al Getafe contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu, Martín Satriano habló sobre la posibilidad de ser convocado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya.

El delantero uruguayo habló en conferencia de prensa este jueves, de cara al partido entre Getafe y Betis del próximo fin de semana, y fue consultado por las posibilidades que ve de ser convocado por Bielsa.

"La verdad es que no tengo idea sobre eso, ya que depende de otra persona y no de mí", comenzó respondiendo Satriano, que aseguró que intenta "ir partido a partido y dar el máximo en cada entrenamiento para mejorar".

"Si luego viene o no la llamada de la selección... Me encantaría , pero no es algo que dependa exclusivamente de mí", expresó.

El atacante llegó al Getafe en este verano cedido desde el Lyon de Francia, con una opción de compra de seis millones de euros, y los medios le preguntaron si tenía intenciones de quedarse en el club español. "No es mía la decisión", aclaró Satriano, que de todas formas valoró que está "muy feliz" en Madrid.

Luego, fue consultado por su golazo ante el Real Madrid, y aunque remarcó que le dio "mucha felicidad" anotar, dijo que ahora debe "pensar en el domingo", en el partido ante el Betis.

Desde su llegada al Getafe, Satriano lleva siete partidos disputados y dos goles anotados. Si se suma su primer semestre con el Lyon, acumula 26 partidos y cinco goles en el total de la temporada.

El único antecedente de Martín Satriano en la selección uruguaya

Martín Satriano tiene un solo partido en la selección mayor de Uruguay, jugado en el marco de la preparación para el Mundial de Qatar 2022.

El delantero de 25 años nacido en Montevideo disputó 30 minutos de un amistoso contra Canadá, jugado el 27 de setiembre de 2022 en Eslovaquia.

Satriano, en ese entonces cedido por el Inter de Milán al Empoli, ingresó a los 60 minutos del encuentro en lugar de Darwin Núñez, que había anotado uno de los dos goles con los que Uruguay venció 2-0 a los canadienses (el otro lo convirtió Nicolás de la Cruz).

Cuatro días antes, el atacante estuvo en el banco de suplentes en el otro amistoso de esa fecha FIFA, contra Irán. En aquel partido el equipo dirigido por Diego Alonso perdió 1-0 y sufrió la baja de Ronald Araujo, que fue convocado a Qatar dos meses después aún sin recuperarse de aquella lesión.

Finalmente Alonso llevó a Qatar a Núñez, Luis Suárez, Edinson Cavani y Maximiliano Gómez para la delantera, y tras su salida luego del Mundial Satriano nunca fue convocado por Marcelo Bielsa.