Tras vencer el plazo para Grupo Clarín, consorcio Torneos/Directv asume prioridad en el lote 6, OFI y femenino, de los derechos de TV del fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) sigue trabajando con sus abogados para cerrar la adjudicación del lote 6 que corresponde al fútbol amateur y que incluye a la Organización del Fútbol del Interior y al fútbol femenino como principales actores, en la licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo. Esto se planteó después que el lunes, el consorcio que integra Grupo Clarín no se presentó a firmar el contrato comercial para el período enero 2026-diciembre 2029.

En el plazo límite establecido para rubricar los acuerdos, se presentaron seis de las nueve empresas y entre la noche del lunes y el mediodía del martes la AUF suscribió todos los documentos con el consorcio Torneos-Directv para el cable y TV abierta; Tenfield para streaming, publicidad y merchandising, producción comercial y producción audiovisual; el consorcio Antel-Team Click con los derechos para el exterior y Mediapro para el mercado de apuestas.

Dentro del plazo no se presentó el consorcio Telecom/GMC/Conosur , que integra Grupo Clarín, y que había sido adjudicado en el lote 6 que incluye otras competencias: Divisional C, Copa AUF Uruguay, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, juveniles A y B y Copa Nacional de Clubes y Campeonato de selecciones de OFI .

En este lote el ganador se adjudicó la licitación tras ofrecer US$ 2.200.000 por año. Un total de US$ 8.800.000 en los cuatro años de contrato.

Para el fútbol de OFI y para el femenino tiene singular importancia la firma de estos acuerdos porque concentra los ingresos que recibirá en los próximos cuatro años.

¿Por qué no se presentó Grupo Clarín y cómo se resuelve el lote 6?

El lunes, último día para firmar el contrato, el consorcio adjudicatario del lote 6 envió una nota a la AUF en la que expresó su intención de firmar los acuerdos pero argumento que no lo podía hacer en las circunstancias que rodeaban a este proceso en el que entendían que no existían garantías para ejecutar el contrato a raíz de que la Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas y le ordenó importantes limitaciones a la AUF.

A raíz de esta situación, el contrato del lote que incluye al fútbol del interior y al fútbol femenino no se suscribió y el tema lo seguían estudiando los abogados de la AUF hasta este jueves de tarde, según confirmó Referí.

En este escenario, en el que el consorcio Telecom/GMC/Conosur quedó fuera de las condiciones formales del llamado a licitación, la Asociación debe seguir adelante con el procedimiento establecido y en ese caso debería comunicar al consorcio Torneos/Directv, la segunda mejor oferta en el lote 6, que es la nueva adjudicataria.

De todas formas, antes de dar vista a Torneos/Directv la AUF debe confirmar que las notas presentadas el lunes definitivamente avalan o no a una nueva instancia para firmar al consorcio que ofreció US$ 2.200.000 por año.

Torneos/Directv realizó una oferta 25% menor que Grupo Clarín.

En caso de que esto ocurra, Torneos/Directv se adjudicará dos de las ocho licitaciones: cable y TV abierta y otras competencias de la AUF.

Este es el estado de situación de las ocho licitaciones a las que llamó la AUF en octubre pasado por derechos de TV:

FIRMADO: cable+TV abierta (consorcio Torneos/DirecTV , paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)

cable+TV abierta (consorcio , paga a la AUF US$ 31.800.000 por año) FIRMADO: streaming ( Tenfield , paga US$ 17.500.000 por año)

streaming ( , paga US$ 17.500.000 por año) FIRMADO: derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel , paga US$ 3.100.000 por año)

derechos para el exterior (consorcio , paga US$ 3.100.000 por año) FIRMADO: Mercado de apuestas ( Mediapro , paga US$ 3.000.000 por año)

Mercado de apuestas ( , paga US$ 3.000.000 por año) FIRMADO: publicidad y merchandising ( Tenfield , paga US$ 8.000.000 por año)

publicidad y merchandising ( , paga US$ 8.000.000 por año) A ESTUDIO: derechos para otras competencias de la AUF ( Telecom/GMC/Conosur , paga US$ 2.200.000 por año, pero no se presentó a firmar y el nuevo adjucitario debería ser consorcio Torneos/Directv)

, paga US$ 2.200.000 por año, pero no se presentó a firmar y el nuevo adjucitario debería ser consorcio Torneos/Directv) FIRMADO: producción comercial ( Tenfield , cobra US$ 1.200.000 por año)

producción comercial ( , cobra US$ 1.200.000 por año) FIRMADO: producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

La próxima semana la AUF los enviará a la Comisión de Defensa de la Competencia.