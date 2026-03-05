El golero uruguayo que se nacionalizó paraguayo y sueña con jugar el Mundial 2026

De la mano del DT argentino Gustavo Alfaro , la selección paraguaya volverá a un Mundial luego de 16 años en este 2026, y un golero uruguayo quiere ser parte de esa gesta.

Se trata de Gastón Olveira, arquero uruguayo que defiende los colores de Olimpia desde 2021 , y que este año cumplió los cinco años de residencia necesarios para solicitar la ciudadanía paraguaya.

Este miércoles su equipo venció 1-0 a Sportivo Trinidense para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana , y tras el encuentro el golero adelantó que este jueves iba a jurar como ciudadano paraguayo .

En una entrevista con Tigo Sports, Olveira explicó que tras jurar como paraguayo luego la expedición de su cédula y su pasaporte ya pasarían a ser un "tema adminitrativo".

Luego, le preguntaron si con estos buenos rendimientos y su nueva nacionalidad no estaba "metiendo presión" para meterse en la consideración de la selección paraguaya. "No, estoy haciendo mi trabajo, veremos cómo sigue todo", respondió.

Luego le preguntaron si su rendimiento lo podía llevar a "lo otro", en referencia al Mundial 2026, y contestó: "Lo que me puede llevar a lo otro es mi rendimiento aquí, así que estoy enfocado en dar lo mejor de mi y que el equipo gane".

Olveira tras jurar como ciudadano paraguayo: "A partir de hoy se pueden abrir muchas puertas"

Este jueves, Olveira se presentó de traje en el Palacio de Justicia de Asunción y dio el "sí juro" ante una jueza para oficializar su ciudadanía paraguaya.

Tras la instancia judicial, el golero brindó una conferencia de prensa en la que agradeció el apoyo que recibe hace años en Paraguay.

"Ojalá que pueda devolver ese cariño al pueblo paraguayo en la cancha", deseó el ahora uruguayo paraguayo.

Luego, volvió a ser consultado sobre la posibilidad de ser convocado al Mundial por Alfaro, y contestó: "Es un sueño que todos los futbolistas tenemos, uno lo sueña de diferente manera, a partir de hoy se pueden abrir muchas puertas. Seguir por esta línea de trabajo, este rendimiento que tengo en Olimpia que me puede llevar a grandes cosas".

El pasado de Gastón Olveira en la selección uruguaya

gaston-olveira Gastón Olveira en una de sus fotos oficiales con la selección uruguaya Foto: AUF

Gastón Olveira llegó a estar en distintas convocatorias de la selección uruguaya mayor, aunque no llegó a debutar en partidos oficiales y por lo tanto Paraguay puede convocarlo.

El futbolista nacido en Montevideo en 1993, con pasado en River Plate, fue parte del plantel sub 23 de Uruguay que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015.

Luego, en 2019, el golero fue convocado por Óscar Tabárez para reemplazar a Fernando Muslera antes de un amistoso contra Perú, debido a que Muslera tuvo que viajar a Turquía por el nacimiento de su hija. El partido terminó 1-1, y Olveira fue el suplente de Martín Campaña.

Un año después, en noviembre de 2020, el futbolista también fue citado para integrar el plantel celeste que enfrentó a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En aquella derrota por 2-0 en el Estadio Centenario Olveira integró el banco de suplentes junto a Yonatan Irrazabal, con Martín Campaña otra vez como el arquero titular.

Olveira fue citado a la selección por tercera y última vez en marzo de 2023, para dos amistosos contra Japón y Corea del Sur que dirigió de forma interina Marcelo Broli, luego de la salida de Diego Alonso y antes de la llegada de Marcelo Bielsa.

La celeste empató 1-1 con Japón, con Santiago Mele en el arco. Luego Sergio Rochet fue el titular en la victoria por 2-1 contra Corea, y Olveira fue el único de los tres arqueros celestes que no tuvo minutos en esa fecha FIFA.