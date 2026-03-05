México: mirá el gol del uruguayo Emiliano Gómez que ayudó a Puebla a ganarle al Tigres de Rodrigo Aguirre y César Araújo

El delantero uruguayo Emiliano Gómez fue uno de los protagonistas en la victoria del Puebla contra Tigres por 3-1 , en una nueva jornada de la Liga MX Clausura de México disputada este miércoles por la noche.

Gómez convirtió el primero de los tres goles con los que Puebla se llevó una importante victoria de local para acercarse a la zona de playoffs del Clausura, contra un Tigres que quedó en el último puesto de los clasificados a esa fase.

A los 46 minutos del primer tiempo, el colombiano Edgar Guerra ingresó al área por la banda derecha y dio un pase atrás para la llegada de Gómez, que sacó un disparo raso desde la medialuna y puso la pelota en el ángulo inferior derecho del arco defendido por Nahuel Guzmán para decretar el 1-0.

Es el primer gol de Gómez en el 2026 , en el que lleva ocho partidos disputados con el Puebla. El exjugador de Defensor Sporting y Boston River estuvo en el radar de Nacional durante el pasado periodo de pases, pero Puebla solo se planteó liberar al jugador a través de una venta que se acercara a los US$ 4.000.000, y el tricolor descartó la opción.

Guerra puso el 2-0 en el encuentro a los 53 minutos, aprovechando un error defensivo del zaguero Rómulo. A los 68 el argentino Santiago Brunetta descontó de penal para Tigres, pero a cinco minutos del final Carlos Baltazar anotó el 3-1 definitivo para el Puebla.

Gómez disputó 82 minutos, mientras que en Tigres César Araújo se retiró a la hora de juego y Rodrigo Aguirre completó los 90 minutos.

Con esta victoria Puebla alcanzó los 11 puntos y está en el décimo puesto de la Liga MX, a dos puntos de Tigres, que es el octavo y hasta el momento último clasificado a los playoffs.