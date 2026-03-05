Día del Centro: este jueves y viernes el estacionamiento tarifado será gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado Gatson Britos

El Paseo Centro celebrará una nueva edición del Día del Centro este jueves 5 y viernes 6 de marzo, con una agenda que incluirá descuentos en locales comerciales y distintas propuestas para quienes visiten la zona, informó la Intendencia de Montevideo (IM).

Durante esas jornadas, comercios de diversos rubros ofrecerán promociones especiales. Además, los visitantes dispondrán de tres horas de estacionamiento sin costo, contadas a partir del inicio del ticket. Una vez superado ese plazo, se cobrará el tiempo adicional utilizado.

Las actividades continuarán el sábado 7 de marzo, cuando seguirán vigentes algunos descuentos y se sumarán propuestas culturales. Entre ellas se destaca “El Centro te cuenta”, que en esta ocasión presentará un especial dedicado a las mujeres, en el marco de Marzo, Mes de las Mujeres.

La actividad se realizará a las 15:00 en la cafetería del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y consistirá en una charla con la participación de periodistas, comunicadoras y gestoras culturales. La entrada es libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través de la página de Paseo Centro.