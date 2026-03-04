5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

Este miércoles 4 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 73.500.000, lo que equivale a más de US$ 1.800.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 44.441.130 y tuvo un ganador que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en el Agencia 83 de Montevideo. El Pozo de Plata repartió $ 868.121 entre cinco ganadores, que se llevaron $ 173.624 cada uno.
El Pozo Revancha ponía en juego $ 29.029.794 y resultó vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 04/03/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 28
- 07
- 01
- 04
- 32
- Bolilla extra: 13
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.