5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

Este miércoles 4 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 73.500.000 , lo que equivale a más de US$ 1.800.000 .

El Pozo de Oro sorteó $ 44.441.130 y tuvo un ganador que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en el Agencia 83 de Montevideo . El Pozo de Plata repartió $ 868.121 entre cinco ganadores , que se llevaron $ 173.624 cada uno .

El Pozo Revancha ponía en juego $ 29.029.794 y resultó vacante .

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 04/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

28

07

01

04

32

Bolilla extra: 13

Resultados del Pozo Revancha

20

07

33

32

37

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.