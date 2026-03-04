Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

4 de marzo 2026 - 22:26hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 4 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 73.500.000, lo que equivale a más de US$ 1.800.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 44.441.130 y tuvo un ganador que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en el Agencia 83 de Montevideo. El Pozo de Plata repartió $ 868.121 entre cinco ganadores, que se llevaron $ 173.624 cada uno.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 29.029.794 y resultó vacante.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 73 millones de pesos

Sorteo de 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y acumulados millonarios para el miércoles

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 04/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 28
  • 07
  • 01
  • 04
  • 32
  • Bolilla extra: 13

Resultados del Pozo Revancha

  • 20
  • 07
  • 33
  • 32
  • 37

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro 5 de oro Revancha

Seguí leyendo

Las más leídas

Nelson Duarte
MINISTERIO DE DEFENSA

El capitán Nelson Duarte fue acosado laboralmente durante el gobierno de Lacalle Pou, según resolución del Ministerio de Defensa

La sesión del Senado de este miércoles
CRUCE

"Me voy a ir a mi despacho a trabajar": oposición se retiró de sala y se negó a tratar como "grave y urgente" situación en Cuba

Accidente fatal en el corredor de General Flores
CERRITO

Accidente fatal en Montevideo: un hombre murió tras ser atropellado por un ómnibus en General Flores

Viola directamente los principios de igualdad soberana: FA pide tratar como grave y urgente el bloqueo de combustible de EEUU a Cuba
INTERNACIONAL

"Viola directamente los principios de igualdad soberana": FA pide tratar como "grave y urgente" el bloqueo de combustible de EEUU a Cuba

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos