/ JUEGOS DE AZAR

EN VIVO todos los resultados del sorteo del 5 de Oro de este domingo 22 de febrero

El Pozo de Oro quedó xxxx, el de Plata tuvo xxx aciertos y el Revancha xxxx

22 de febrero 2026 - 22:08hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 22 de febrero se celebró una nueva edición del sorteo del 5 de Oro con 27,7 millones de pesos en pozos acumulados.

Los montos en juego del Pozo de Oro fueron 16.191.393 pesos, el de Plata 851.25 pesos, mientras que para el Pozo Revancha eran de 10.750.201 pesos.

El de Oro quedó vacante, mientras que el de Plata tuvo un acierto. El Pozo Revancha quedó vacante.

Los sorteos se realizan los miércoles y domingo desde las 22:00.

Todos los resultados del 5 de Oro del 22 de febrero

Resultados del Pozo de Oro

  • 20
  • 41
  • 6
  • 5
  • 4
  • Bolilla extra: 48

Resultados del Pozo Revancha

  • 4
  • 3
  • 2
  • 22
  • 40

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

sorteo 5 de Oro resultados

