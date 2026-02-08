Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Lunes:
Mín  20°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 28 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

8 de febrero 2026 - 12:17hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 8 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 28 millones de pesos, lo que se traduce en más de 730 mil dólares (U$S 730.115).

El Pozo de Oro sortea un total de 16.8 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 11.2 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo 5 de Oro
MIRÁ TU BOLETA

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro: tres ganadores se llevaron el pozo más grande desde 2020, que repartía $ 143 millones

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 154 millones de pesos

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo sorteo 5 de oro Pozo de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Planta de producción de celulosa. (Archivo).
PROYECTO

Empresarios definen ubicación para el proyecto que busca construir una cuarta planta de celulosa

Quiénes son los niños desaparecidos de Uruguay buscados por Interpol
RELEVAMIENTO

Quiénes son los niños desaparecidos de Uruguay buscados por Interpol

Desfile de Llamadas: no hay con qué darle a C 1080, volvió a ganar.
CARNAVAL 2026

C 1080 es la tricampeona del Desfile de Llamadas: los puntajes de las comparsas, los premios especiales y las mejores fotos

De Pontevedra a Punta Carretas: la historia del español que administró durante más de 40 años la panadería centenaria que será demolida en Punta Carretas

De Pontevedra a Punta Carretas: la historia del español que administró durante más de 40 años la panadería centenaria que será demolida en Punta Carretas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos