Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro de este domingo: todos los pozos tuvieron aciertos

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 1º de febrero de 2026 . Según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas , el Pozo de Oro ascendía a $ 143.600.000 , mientras que el 5 de Oro Revancha alcanzaba los $ 10.500.000 . De este modo, el acumulado total fue de aproximadamente $ 154.100.000 .

En esta oportunidad, todos los pozos tuvieron aciertos : el Pozo de Oro registró tres ganadores , el Pozo de Plata 16 , y el Revancha dos .

Los números sorteados en el Pozo de Oro fueron:

Los números del 5 de Oro Revancha

En el 5 de Oro Revancha, los números que salieron fueron:

05

11

14

26

29

El sorteo anterior

En el sorteo realizado el miércoles pasado, los números ganadores del Pozo de Oro fueron 24, 35, 39, 45 y 47, con la bolilla extra 46. En tanto, en el Revancha salieron 4, 7, 13, 25 y 31.

En esa instancia, los pozos registraron los siguientes resultados:

Pozo de Oro : 0 aciertos

Pozo Revancha : 4 aciertos

Pozo de Plata: 0 aciertos

Las jugadas pueden verificarse a través de la web oficial de La Banca.

Cómo se juega al 5 de Oro

Para participar del 5 de Oro, los apostadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 48. Con un valor de $ 50 se juega únicamente al sorteo de 5 de Oro, mientras que con $ 20 adicionales se participa también del sorteo Revancha con los mismos números.

Las apuestas se reciben hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, en agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

También se puede jugar por vía telefónica a través del 0905 0012, modalidad que permite participar en ambos sorteos por $ 77 —$ 70 del juego más $ 7 por el servicio, IVA incluido—.

Además, está habilitada la participación online, tanto en el sitio web de La Banca como en la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas del día del sorteo.