/ Nacional / MIRÁ TU BOLETA

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro de este domingo: todos los pozos tuvieron aciertos

En esta oportunidad hubo aciertos en todos los pozos: el Pozo de Oro registró tres ganadores, el Pozo de Plata 16, y el Revancha dos

2 de febrero 2026 - 7:38hs
Sorteo 5 de Oro

En esta oportunidad, todos los pozos tuvieron aciertos: el Pozo de Oro registró tres ganadores, el Pozo de Plata 16, y el Revancha dos.

Los números del Pozo de Oro

Los números sorteados en el Pozo de Oro fueron:

Sorteo del 5 de Oro
  • 06

  • 12

  • 16

  • 19

  • 25

La bolilla extra fue el 09.

Los números del 5 de Oro Revancha

En el 5 de Oro Revancha, los números que salieron fueron:

  • 05

  • 11

  • 14

  • 26

  • 29

El sorteo anterior

En el sorteo realizado el miércoles pasado, los números ganadores del Pozo de Oro fueron 24, 35, 39, 45 y 47, con la bolilla extra 46. En tanto, en el Revancha salieron 4, 7, 13, 25 y 31.

En esa instancia, los pozos registraron los siguientes resultados:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos

  • Pozo Revancha: 4 aciertos

  • Pozo de Plata: 0 aciertos

Las jugadas pueden verificarse a través de la web oficial de La Banca.

Cómo se juega al 5 de Oro

Para participar del 5 de Oro, los apostadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 48. Con un valor de $ 50 se juega únicamente al sorteo de 5 de Oro, mientras que con $ 20 adicionales se participa también del sorteo Revancha con los mismos números.

Las apuestas se reciben hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, en agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

También se puede jugar por vía telefónica a través del 0905 0012, modalidad que permite participar en ambos sorteos por $ 77 —$ 70 del juego más $ 7 por el servicio, IVA incluido—.

Además, está habilitada la participación online, tanto en el sitio web de La Banca como en la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

