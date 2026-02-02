Dólar
/ Nacional / EL PINAR

Grave siniestro de tránsito en la Interbalnearia dejó cinco heridos: un ciudadano chileno y otro australiano están graves

En la camioneta, de matrícula chilena, viajaban cinco personas: dos menores de edad y tres adultos

2 de febrero 2026 - 9:00hs
siniestrointerb

Un siniestro de tránsito grave ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de febrero, a las 00:25, en la Ruta Interbalnearia a la altura del kilómetro 31, en la zona de El Pinar, informó Policía Caminera en un comunicado.

De acuerdo con la información policial, se trató de una colisión frontolateral entre un automóvil y una camioneta en un cruce regulado por semáforos que funcionaban correctamente, en la intersección con avenida Indianápolis.

El automóvil circulaba de oeste a este con un único ocupante y, al llegar a la intersección, embistió a una camioneta que intentaba cruzar la Ruta Interbalnearia en sentido sur-norte.

Cinco ocupantes en la camioneta, dos de ellos menores

En la camioneta, de matrícula chilena, viajaban cinco personas: dos menores de edad y tres adultos. El vehículo era conducido por un ciudadano chileno de 70 años, a quien se le diagnosticó “politrauma grave” y fue derivado al Hospital de Clínicas.

Como acompañante viajaba una ciudadana australiana de 45 años, diagnosticada como “politraumatizada”, quien fue trasladada a la Asociación Española.

Una adolescente de 12 años sufrió “politrauma leve” y fue derivada a Médica Uruguaya.

Otra mujer de nacionalidad australiana, de la que no se informó la edad, fue trasladada politraumatizada, mientras que un acompañante también australiano fue diagnosticado con “politrauma grave” y derivado igualmente al Hospital de Clínicas.

El automóvil era conducido por un joven de 19 años, a quien se le diagnosticó “traumatismo leve” y recibió el alta en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud.

siniestro ruta interbalnearia Policía Caminera

