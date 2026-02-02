Grave siniestro de tránsito en la Interbalnearia dejó cinco heridos: un ciudadano chileno y otro australiano están graves

Un siniestro de tránsito grave ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de febrero , a las 00:25 , en la Ruta Interbalnearia a la altura del kilómetro 31 , en la zona de El Pinar, informó Policía Caminera en un comunicado.

De acuerdo con la información policial, se trató de una colisión frontolateral entre un automóvil y una camioneta en un cruce regulado por semáforos que funcionaban correctamente , en la intersección con avenida Indianápolis .

El automóvil circulaba de oeste a este con un único ocupante y, al llegar a la intersección, embistió a una camioneta que intentaba cruzar la Ruta Interbalnearia en sentido sur-norte .

En la camioneta, de matrícula chilena , viajaban cinco personas : dos menores de edad y tres adultos . El vehículo era conducido por un ciudadano chileno de 70 años , a quien se le diagnosticó “politrauma grave” y fue derivado al Hospital de Clínicas .

Como acompañante viajaba una ciudadana australiana de 45 años, diagnosticada como “politraumatizada”, quien fue trasladada a la Asociación Española.

Una adolescente de 12 años sufrió “politrauma leve” y fue derivada a Médica Uruguaya.

Otra mujer de nacionalidad australiana, de la que no se informó la edad, fue trasladada politraumatizada, mientras que un acompañante también australiano fue diagnosticado con “politrauma grave” y derivado igualmente al Hospital de Clínicas.

El automóvil era conducido por un joven de 19 años, a quien se le diagnosticó “traumatismo leve” y recibió el alta en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud.