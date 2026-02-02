¿Por qué no estuvo Christian Ebere en el clásico? Exdirectivo criticó "las cosas insólitas que pasan en Nacional" y desde el club explicaron la baja que se conocía desde el viernes

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

El nigeriano Christian Ebere había sido la figura de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 que Nacional le ganó a Peñarol, con un gol decisivo en el Gran Parque Central, pero no estuvo en el plantel de la Supercopa Uruguaya que este domingo los tricolores perdieron ante los carboneros en el Estadio Centenario.

Como informó Referí, su baja para la primera final de la temporada ya se conocía desde el pasado viernes debido a que el africano está próximo a ser transferido.

Por ese motivo, se liberó su cupo extranjero y se pudo inscribir al colombiano Jhon Guzmán, quien estuvo convocado este domingo pero finalmente no entró en el banco de suplentes.

Pese a que se conocía su situación de una posible venta, su ficha pertenece a Plaza Colonia, en varios hinchas llamó la atención su baja este domingo.

En ese sentido, un exdirectivo comentó lo ocurrido y cuestionó a la actual dirigencia del club.

“El gran ausente del clásico de ayer… Insólito… Su sola presencia iba a condicionar a la defensa”, dijo el exdirigente tricolor Claudio Puig en su cuenta de X.

Además, agregó: “Sería bueno saber quién o quiénes fueron los responsables de su ausencia. Las cosas insólitas que pasan en Nacional… A los que hacen goles clásicos los rajan”.

La decisión de Nacional con Ebere

En cúpula directiva de Nacional entienden que estuvo bien la decisión que tomaron con Ebere, de que no fuera convocado, ya que se espera una transferencia inminente del jugador, algo que es buscado desde los albos y desde Plaza Colonia, por lo que se lo resguardó.

Pero además, si bien el delantero entrenaba en los albos en la pretemporada y jugó partidos por la Copa de la Liga AUF, en la que no se precisaba tener contrato, el jugador aún no tenía cerrado su nuevo vínculo con los albos, quienes debían negociar con los patablancas.

20260124 christian ebere nacional deportes concepcion amistoso (21) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Si bien Nacional tenía un preacuerdo con el nigeriano para renovar, Plaza es dueño de su ficha y al recibir la propuesta por la que será transferido, en los albos daban por hecho que no iban a hacer un nuevo acuerdo para que juegue la final ya que el club coloniense no lo iba a permitir.

Próximamente se conocerá el nuevo equipo de Ebere, quien sonó para San Lorenzo de Almagro de Argentina y que ahora también tiene una propuesta desde México.