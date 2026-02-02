"Un poco lo planificado salió": Jadson Viera dijo que "duele" la derrota de Nacional ante Peñarol, explicó por qué no sacó a Carneiro y cómo vio a Maxi Silvera

Jadson Viera , el entrenador de Nacional , habló en conferencia de prensa luego de la derrota tricolor ante Peñarol en el clásico de este domingo por la final de la Supercopa Uruguaya que los aurinegros ganaron por penales 4-2 luego de empate 0-0 en los 90 y el alargue.

“La derrota por penales duele, pero me quedo también con lo que fue el partido, con situaciones de gol. Creo que un poco lo planificado salió, nos faltó de repente tener un poquito más de frescura con los cambios, pero hicimos todo lo posible, situaciones de gol, el equipo se plantó en mitad de cancha. Después, ellos empezaron a hacer un poco más de tiempo buscando los penales, resultó que nos quedamos con un poco menos de experiencia para los penales” , señaló.

“Duele, pero si hago un balance, de lo que buscamos, salieron muchas cosas , otras a mejorar, y a seguir”, agregó.

Consultado por si estaba conforme con el planteo en un partido largo, dijo: “Me quedo conforme de lo que había hablado de las situaciones de gol que íbamos a tener. Prácticamente en el primer tiempo hubo una de ellos y nosotros tuvimos varias situaciones, de posesión, de balón parado, de remate, era un poco lo que buscamos”.

“Obviamente, uno se va preocupado por el hecho de la derrota, más allá de que fue por penales, las situaciones de gol las tuvimos, el partido también lo manejamos. En los últimos 15 fue bastante chato, tratamos de dar un poco de ritmo pero se cortó mucho. En definitiva, me voy conforme, no con el resultado, pero con algunos rendimientos que fueron muy buenos”.

¿Por qué no hizo el cambio de Carneiro?

Sobre la segunda amarilla que le costó la roja a Gonzalo Carneiro, luego de que Peñarol quedara con 10 minutos antes por la roja a Umpiérrez, explicó por qué no lo sustituyó para evitar su expulsión.

“No tuve tiempo”, expresó. “Tuvimos una charla, aparte él también, con el Seba (Coates) y cuando empezamos a hablar como para hacer algo, pasó un minuto, fue la primera situación. Pudo ser de decirle a Luis (Mejía) que se tire al piso…”

“No sé si fue una jugada para expulsión”, agregó. “No tuvimos tiempo, en un minuto pasó todo”, agregó el DT tricolor, quien valoró el juego de Carneiro: “Gonza ha hecho un partido bárbaro, no hay nada para reprocharlo”

“Nos vamos con el sabor amargo de los penales, pero el equipo siempre fue al frente”, sostuvo.

Ante la pregunta de si se imaginaba si iban a ir a buscar a Maxi Silvera los jugadores de Peñarol y cómo podía reaccionar, señaló: “Si, pero lo tuvo bien, lo manejó bien, tuvo una situación de gol, la pelota en el palo también”.

“Fue un parido que nos regulamos por momentos, nosotros intentamos, pero él estuvo tranquilo todo momento. La gente también, nos apoyó, confía. Ese es el camino, más allá de que queríamos haber ganado y darles otra alegría. El camino es eses, seguir trabajando. Si no hubiéramos tenido situaciones de gol, me hubiera ido preocupado, pero vamos a ir mejorando algunas cosas y ahora a pensar en el torneo”.