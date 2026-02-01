Uno por uno de Nacional: Millán el más destacado, en una noche en la que Jadson Viera apostó a los tres volantes, pero le faltó el juego que esperan ver los tricolores

Nacional, campeón vigente e la Liga AUF Uruguaya y con un gran período de pases, se quedó con las manos vacías en la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol que se jugó este domingo en el Estadio Centenario y que terminó con empate 0-0 en los 90 minutos y el alargue, por lo que se definió por penales, con triunfo aurinegro 4-2.

El técnico tricolor Jadson Viera volvió a apostar por una línea de tres en el mediocampo , con Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez de derecha a izquierda, con Nico López de enganche, y Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro, cambiando sus posiciones.

Pese a la cantidad de extremos que tiene en el plantel, ninguno comenzó como titular y el juego tricolor se basó principalmente en pases largos al área , si bien tuvo algunas combinaciones y un contragolpe en el final.

En el segundo tiempo, en el que ambos equipos quedaron con 10 jugadores en el comienzo, Nacional tuvo una sola ocasión en una cabezazo de Maxi Gómez que dio en el travesaño a los 84', en una segunda mitad en la que el trámites siguió siendo parejo.

jadson viera supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201 Foto: Gastón Britos/ Foco Uy

En el alargue, el DT le dio ingreso a extremos y apostó a la velocidad, con algunos centros, pero sin jugadores de altura en un ataque que quedó encabezado por Maxi Silvera.

Dio la sensación de que el planteó de Viera quedó un tanto desbalanceado, al colocar todo su potencial en el arranque y luego quedar con alternativas que actualmente están en una segunda línea, con jugadores recién llegados y juveniles.

Los tricolores tuvieron la iniciativa, rodearon el área de un rival mermado por las lesiones y que apostaba a los penales, pero no logaron peligro para el arco de Sebastián Britos, quien luego fue clave en los penales en los que los carboneros se quedaron con la victoria.

El uno por uno de Nacional:

Luis Mejía 5: A los 6 minutos tuvo su primera atajada a un potente remate de Arezo. En algunas salidas con el pie estuvo un tanto ajustado para pasarle la pelota a sus compañeros. Tuvo otro gran tapadón a los 42' para sacar una pelota que iba adentro al tiro de esquina. Por esas intervenciones, y sin grandes destaques en el equipo, fue el mejor de Nacional en la primera mitad. A los 84' estuvo atento para salir del área y cortar un pase peligroso de Leo Fernández para el pique de Batista. Tuvo otra buena respuesta en un tiro libre de Leo Fernández que le picó antes, en el comienzo del ST del alargue. Luego, volvió a taparle de gran forma un remate en movimiento al 10 carbonero.

En los 90 y el alargue, fue el mejor de Nacional. Pero en los penales, el panameño no contuvo ninguno de los cuatro que le patearon: no pudo con el remate de Facundo Batista, se tiró al palo pero no logró tapárselo a Leo Fernández, no tuvo nada que hacer ante Eric Remedi que se lo picó en el tercero, y no logró atajar el de Andrés Madruga.

Emiliano Ancheta 4: El entrenador tricolor confió en él en lugar de Juan Pintado, con quien se disputaron el puesto. Aplicado en la marca, llegó por las bandas principalmente con laterales. A los 38' tuvo una buena subida con un pase profundo de Oliva y lo cerraron a tiempo, y luego protagonizó una gran contra con Nico López. Fue sustituido en el final del partido, tras una aceptable actuación.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 21.01.25 (1)

Sebastián Coates 4: Comenzó con un buen corte en el mediocampo ante una subida de Arezo. Tuvo una pifia por arriba que resolvió Mejía con una rápida salida. A los 51' recibió una dura entrada de Umpiérrez que le costó la roja directa al juvenil aurinegro. Fue amonestado a los 8' del alargue por llegar tarde a una pelota en el mediocampo. Luego, volvió a tener errores al ser presionado que pudieron costarle caro. Pateó el cuarto penal y anotó muy bien.

Julián Millán 6: Atento en la marca, fue el encargado de las salidas del fondo, con proyecciones con balón y con pases en largo para los delanteros, con buenos y malos envíos. Con su velocidad controló la defensa y tuvo buenos cierres. Fue el mejor de Nacional, manteniendo el nivel con el que terminó su gran 2025.

Juan Pablo Patiño 4: El colombiano era uno de los que estaba en duda, con el juvenil Federico Bais, y finalmente Jadson Viera optó por él, dándole una gran oportunidad de consolidarse en el puesto. Cubrió bien su sector pero no tuvo peso en ataque, sin destacarse.

Luciano Boggio / supercopa Nacional Peñarol Luciano Boggio Foto: Gastón Britos / FocoUy

Luciano Boggio 4: Comenzó por la derecha, con su entrega de siempre y con alguna asistencia tipo enlace. Fue el encargado de las pelotas quietas de Nacional y probó con un remate en el final de la primera mitad. Desperdició una buen tiro libre desde el lateral del área en el primer tiempo del alargue. Se fue en el segundo tiempo del alargue, extenuado, destacándose por su esfuerzo.

Christian Oliva 4: Volvió a jugar y tuvo su habitual presencia en el mediocampo. Fue amonestado por un duro intercambio verbal con Leo Fernández a los 26’. Le dio una gran asistencia a Ancheta en profundidad. Fue sustituido a los 62'.

Nacional en la Supercopa Uruguaya 2026 / Christian Oliva Christian Oliva Foco Uy

Lucas Rodríguez 5: El DT tricolor lo eligió al estar en duda por la posible presencia con Juan Cruz De los Santos, confirmando tres volantes en el mediocampo. Hizo un gran despliegue, como es habitual en él, siendo a veces la opción de salida por el medio y animándose a patear desde afuera del área, con uno de sus tiros en el cierre del alargue, pese a su gran esfuerzo.

Nicolás López 3: Como enganche, en el comienzo buscó pero no estuvo claro. A los 20’ recibió un pisotón que lo dejó muy dolorido, aunque pudo continuar. Intentó con centros a los delanteros, pero no estuvo efectivo. tuvo una gran contra con Ancheta, pero no pudo culminar al quedarle para la derecha. Fue sustituido a los 62', lejos de su mejor nivel.

nicolas lopez supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Gonzalo Carneiro 3: Comenzó muy enchufado, abriéndose por ambas bandas, y una carga suya llevó a que Gularte fuera amonestado a los 11’. Fue amonestado a los 24’ por un cruce con Togni. Luego, no tuvo mayores incidencias ofensivas. Sí colaboró en defensa en el cierre de la primera mitad. También hizo amonestar a Escobar tras una gran corrida. En el comienzo del segundo tiempo quedó cerca de la roja al atropellar a Lucas Ferreyra. A los 53', cuando Nacional tenía uno más por la reciente expulsión de Umpiérrez, vio su segunda amarilla por un manotazo a Remedi, se fue expulsado y cerrando un clásico discreto en el que fue de más a menos.

Maximiliano Gómez 5: Tuvo la primera para el tricolor, no estuvo rápido, y lo trabaron. La segunda también fue de él y lo controló Herrera. La tercera fue con un buen remate que desvió Britos luego de la contra de Ancheta y el Diente. Tuvo las más clara del segundo tiempo al peinar una pelota que pegó en el travesaño. Fue sustituido a los 90+1 y fue el mejor delantero tricolor.

Cambios en Nacional:

Maximiliano Silvera 4: Ingresó a los 62' por Nicolás López y quedó como atacante junto a Maxi Gómez. Tuvo una buena ocasión a los 79' pero no pudo definir y lo tapó Remedi.

Juan Cruz De los Santos 4: Ingresó a los 62' por Oliva y fue a la banda izquierda. Buscó proyecciones en diagonal y con desbordes. Pateó el tercer penal y se lo atajó Britos.

Tomás Verón Lupi 4: Entró por Maxi Gómez a los 90+1 para jugar el alargue. Se fue adueñando de las pelotas de ataque de Nacional y tuvo algunos buenos mano a mano. Fue el encargado del primer penal de Nacional, tras una inesperada demora por las cámaras del VAR, y lo anotó con un remate fuerte y al medio, bajo.

Juan Pintado 4: Entró por Ancheta a los 90+1 para jugar el alargue. Lo buscaron para que hiciera centros desde la banda, aunque no logró conectar con una delantera tricolor que en esos momentos no tenía altura.

Federico Bais 4: El juvenil entró para el alargue por Patiño. Tuvo algunas complicaciones en sus primeras pelotas. Hizo una muy buena diagonal con un pase profundo que obligó a salir a Britos y tocar la pelota afuera del área, generando una buena pelota quieta que luego fue desaprovechada.

Agustín Dos Santos (-) : El 10 tricolor ingresó los 21 del alargue por Boggio. El juvenil pateó el segundo penal y lo elevó, volviendo a fallar como en la Copa de la Liga AUF ante Progreso.