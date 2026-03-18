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De figura de Nacional a no jugar en Fluminense: el DT de Julián Millán explicó por qué el colombiano todavía no debutó en Brasil

Desde su llegada a Fluminense, el colombiano no tuvo minutos en ninguno de los tres partidos en los que estuvo disponible

18 de marzo de 2026 13:58 hs
Julián Millán en su presentación como jugador de Fluminense

Julián Millán en su presentación como jugador de Fluminense

Foto: Fluminense

El pase del colombiano Julián Millán de Nacional a Fluminense, luego del clásico contra Peñarol de la cuarta fecha del Torneo Apertura, provocó varios problemas al tricolor, que junto con la lesión de Sebastián Coates en ese partido debió recurrir a un recién llegado Agustín Rogel y a los juveniles Paolo Calione y Tomás Viera.

Según el informe final del periodo de pases de Nacional, publicado en su página web, el club recibió US$ 3.500.000 millones por el pase del zaguero, y acordó posibles bonos por US$ 1.500.000. Además, se quedó con un 10% de la ficha del jugador.

Tras un 2025 y un comienzo de 2026 en el que el colombiano fue figura tricolor, ayudando a su equipo a obtener la Liga AUF Uruguaya y ganando el premio a mejor defensa y mejor extranjero en los premios Fútbolx100 de Referí, hoy Millán vive una realidad distinta en Brasil.

Desde su llegada al Fluminense a principios de marzo, el exfutbolista tricolor no tuvo minutos en ninguno de los tres partidos en los que estuvo disponible.

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No fue convocado por el entrenador argentino Luis Zubeldía a la final del Campeonato Carioca contra Flamengo el 8 de marzo, y fue suplente en los dos partidos siguientes contra Remo y Athletico Paranaense, ambos por el Brasileirao.

En este último partido, que culminó con victoria para el Flu por 3-2 (con un gol de Agustín Canobbio), el zaguero Freytes sufrió un golpe en la cabeza y siguió jugando a pesar de tener un sangrado en la zona afectada, y pasados los 90 minutos el DT cambió a Samuel Xavier por el defensa Jemmes, que había llegado con lo justo al encuentro.

Zubeldía fue consultado sobre la situación de Millán tras el partido, y aseguró que conversó con él sobre su no ingreso al campo. "El contexto daba la impresión de que estaba todo dado para su ingreso, pero jugar con dos defensas que no se conocen bien no es lo mismo que poner a un delantero o a un extremo", comenzó explicando.

"Llegó hace unas semanas. Para la posición de defensa, prefiero que se adapte poco a poco", continuó el entrenador, que recordó que aprobó la llegada de Millán al club y remarcó que es un jugador que le "gusta" y que "encaja con la filosofía del Fluminense".

"Va a debutar, pero lo hará cuando encontremos el momento adecuado. Necesito que se adapte más", sentenció el DT argentino.

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