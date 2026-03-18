Nacional al sorteo de la Copa Libertadores: los rivales que no quiere Flavio Perchman y la delegación tricolor que estará en el evento de Conmebol

Nacional se prepara para el sorteo de la Copa Libertadores que se realizará este jueves (20:00 horas) en la sede de la Conmebol, en Asunción del Paraguay, y en el que los tricolores y el resto de los equipos participantes del principal torneo de clubes del continente conocerán su suerte y sus rivales en la fase de grupos.

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Los albos, al igual que Peñarol, se ubican en el Bombo 1 como cabezas de serie, posición que ocupan por el ranking histórico.

Al estar en ese bolillero evitarán enfrentarse a los rivales más fuertes: Flamengo , actual campeón que encabezará el Grupo A, Palmeiras y Fluminense, Boca Juniors, y los ecuatorianos LDU Quito e Independiente del Valle.

En el Bombo 2 están Lanús y Estudiantes de La Plata de Argentina, Corinthians y Cruzeiro de Brasil, los paraguayos Libertad y Cerro Porteño, más Bolívar y Universitario de Perú.

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Luego, en el Bombo 3 aparecen Rosario Central, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, Universidad Católica de Chile, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco FC.

Mientras que en el Bombo 4 están los equipos con menor ranking, Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia y Mirassol de Brasil, y los clasificados de las fases previas, Barcelona de Ecuador, Deportes Tolima, Sporting Cristal, e Independiente Medellín.

El reglamento del sorteo establece que no pueden coincidir equipos de una misma asociación en el mismo grupo, excepto si uno de ellos proviene de las fases previas.

Los rivales que no quiere Flavio Perchman

En Nacional esperan tener mejor suerte luego de la mala fortuna en el sorteo del año pasado, el primero de la actual administración del presidente Ricardo Vairo y el vice Flavio Perchman, en el que le tocó un grupo durísimo en el que finalizó cuarto tras Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional de Colombia y Bahia de Brasil.

Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

De cara al sorteo de este jueves, Perchman ya dijo qué rivales prefiere evitar en el grupo tricolor.

Del Bombo 2, no quiere que le toque Estudiantes, del Cacique Medina, ni ninguno de los brasileños: Cruzeiro o Corinthians.

Prefiere que salga alguno de los otros equipos: Universitario, Libertad, Cerro Porteño o Lanús.

Con respecto al Bombo 3, los dos que quiere evitar son Rosario Central, de Ángel Di María, y Junior de Barranquilla, rival y escenario muy duro por las condiciones climáticas.

Mientras que del Bombo 4, los que no le gustan son Mirassol de Brasil, equipo revelación, ni Barcelona de Ecuador, y no vería mal salir sorteado con Sporting Cristal, Universidad Central o Platense.

La delegación de Nacional a Asunción

Nacional viajará a Asunción con su delegación para seguir el sorteo y conocer los detalles de la Copa Libertadores.

El contingente tricolor estará encabezado con el presidente Ricardo Vairo, quien estará acompañado por el vice Flavio Perchman y el manager deportivo Sebastián Eguren.

Tras conocer los rivales, el entrenador Jadson Viera y el área deportiva del club comenzarán a definir los detalles para los cruces que depare el sorteo, con la planificación de viajes y traslados.