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La lesión de Maximiliano Silvera en Nacional que lo deja varios partidos sin jugar y que se suma a Sebastián Coates y Pintado

El delantero se suma a la baja del capitán Sebastián Coates, quien se desgarró contra Peñarol

17 de marzo 2026 - 13:50hs
Maximiliano Silvera y Camilo Cándido

Maximiliano Silvera y Camilo Cándido

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional volvió a los entrenamientos este martes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes pensando en el encuentro del próximo viernes por la noche visitando a Defensor Sporting en el Parque Franzini por la fecha 7 del Torneo Clausura. En dicho encuentro no estará su delantero Maximiliano Silvera, quien se desgarró.

Según informó una fuente del club albo a Referí, el jugador sufrió un desgarro en los gemelos de una de sus piernas.

Silvera se pierde varios partidos de Nacional

Con la lesión de Maximiliano Silvera, y teniendo en cuenta que habrá una fecha entre semana, el futbolista se perderá al menos tres partidos que pueden llegar a cuatro mientras se recupera.

Es que luego de enfrentar a Defensor Sporting este viernes, Nacional jugará ya el martes 24 a la hora 20.30 contra Cerro Largo en el Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Apertura, mientras que el sábado 28 a la hora 19.30 lo hará frente a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

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El desgarro de Maximiliano Silvera se suma al del capitán Sebastián Coates, sufrido en el clásico que Peñarol le ganó 1-0 con gol de Matías Arezo en el escenario tricolor, y a la distensión de Juan de Dios Pintado, que no llegó a desgarrarse, pero que está en duda para el encuentro de este viernes contra los violetas.

Temas:

Nacional Maximiliano Silvera Defensor Sporting Parque Franzini Torneo Apertura Sebastián Coates

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