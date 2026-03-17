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El excampeón uruguayo con Peñarol que anotó un gol y logró un título con su club de Brasil; mirá el video

Su nuevo club ya lo acogió como uno de los nuevos grandes valores desde el período de pases que acaba de terminar

17 de marzo 2026 - 12:48hs

El exdelantero de Peñarol, Felipe Avenatti, quien se consagró campeón uruguayo con los aurinegros en 2024 con Diego Aguirre como entrenador, obtuvo su primer título en su nuevo club en Brasil, y anotando un gol en la final.

Avenatti, quien jugó años en Italia y en el fútbol de Bélgica luego de comenzar su carrera en River Plate, defiende a Avaí del país brasileño.

El título que obtuvo Avenatti

Felipe Avenatti abrió el marcador en la primera parte del partido final entre Avaí y Figueirense, por la Recopa Catarinense en Florianópolis.

El uruguayo anotó de cabeza a los 13 minutos e inició la victoria de su equipo que venció 4-2 a uno de los tantos clubes en los que hace algunos años defendió el Loco Abreu.

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De esta manera, el delantero uruguayo consiguió no solo su primer título en Brasil, sino también jugando en el fútbol del exterior.

Avenatti celebró junto a sus compañeros y un estadio lleno esta copa obtenida.

Temas:

Felipe Avenatti Peñarol Bélgica Diego Aguirre Italia Brasil

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