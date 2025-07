Felipe Avenatti sobre su salida de Peñarol: la peor firma de su vida, su charla con Aguirre, la espina que le quedó clavada y su sincero, "me tenía que ir"

En primera instancia, argumentó su llegada a Boston: "Fue una de las primeras opciones que se me presentaron. No quise esperar demasiado para elegir otras opciones. Me habían hablando muy bien de Boston, el gran interés del club y todo eso hizo que fuera bastante rápida y fácil la decisión", dijo en La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

Por otro lado, con respecto a un posible llamado de River Plate y la chance de regresar al club en el que se formó, dijo: "No tuve ningún contacto ni por parte de Julio (Ribas, entrenador del equipo) ni del presidente. Si había hablado un tiempo atrás con Damián porque bueno, con el había compartido vestuario en mis primeros años en River, y me había preguntado como era mi panorama y en ese momento yo también tenía en mi cabeza poder pelear un puesto en Peñarol. No sé si fue por eso, pero formalmente nunca tuve... Ni yo ni mi representante, un contacto formal para que vaya"

"Me di cuenta internamente que me tenía que ir de Peñarol cuando llegó Matías (Arezo). Ahí vi cómo era un poco el panorama, si bien ya desde antes no tenía lugar en el equipo y tampoco los minutos que necesitaba o las oportunidades, mi cabeza siempre estuvo en pelear por un puesto hasta el último día de mi contrato".

"El problema fue que con la llegada de Matías, me di cuenta que el club tenía otras prioridades y que no estaba entrando en la lista y ya se me vino a la cabeza que no iba a tener los minutos que necesitaba", agregó.

"La falta de oportunidades es la espina que me queda y poner la firma en la recisión fue una de las peores firmas que puse en mi carrera porque no era lo que quería realmente. Quería jugar y quedarme en Peñarol. El problema fue que no tuve las oportunidades" detalló.

20240923 Felipe Avenatti. Cerro vs Peñarol, Torneo Clausura. Felipe Avenatti Foto: Inés Guimaraens

"El otro día estaba viendo en términos de estadísticas, tengo 16 partidos y u gol. Yo quiero ver esos 16 partidos donde están porque me acuerdo que hice recambios el año pasado que fueron tres partidos y después el primer amistoso de este año contra Colo Colo que fue un tiempo y un tiempo, y después tuve la fatalidad (de la lesión contra Danubio) quizás si ahí hubiese sido un cambio o una buena oportunidad para mostrarme, aunque podría ser un poco injusto porque en 90 minutos solo no se puede evaluar a un jugador o a la estadía de un jugador en un club, pero tuve la fatalidad de lesionarme y por no salir a los 5 minutos, seguí empeorando esa lesión".

"El fútbol es así y juegan 11 jugadores. No pueden jugar todos. La única espina que me queda es esa. Si hubiese dicho 'bueno, jugué 5 partidos y me fue mal', soy el primero en levantar la mano e irme. Pero me queda esa impotencia de no poder haber demostrado lo que podía hacer", manifestó.

Siguiendo esa línea, con respecto a los minutos que tuvo en cancha, expresó: "No voy a decir que los minutos que tuve no contaron. También hago autocrítica y en esos minutos podría haber hecho más impacto en el juego o en el resultado con mi rendimiento. También me tocaron esos momentos, quizás, en un momento en el que el equipo no estaba muy bien y eran muchas situaciones adversas con el equipo desorganizado".

"También es verdad que soy un jugador que necesita agarrar ritmo de juego y eso solo se hace empezando los partidos y teniendo esa continuidad de tener dos o tres partidos seguidos para poder estar a la par de los demás y poder también generar ese vínculo con los compañeros dentro de la cancha", sumó.

Su charla con Diego Aguirre

Debido a la falta de minutos en Peñarol, Avenatti reveló si tuvo una charla con Diego Aguirre, el entrenador, sobre este tema y su situación en el equipo: "Un par de veces se lo plantee y considero que son charlas privadas y que quedan entre nosotros dos. Tuve una respuesta honesta. Después si tienen la oportunidad de preguntarle a Diego y él te quiere explicar... Hubo un mutuo respeto y empatía que bueno, el técnico tiene que tomar ciertas decisiones que también son muy difíciles y que también quiere hacer jugar a todos pero solo pueden entrar 11, y él también entendió un poco mi parte de esos minutos que necesitaba pero él lamentablemente no me los podía dar".

"Fue triste firmar la recisión porque, primero, no era lo que quería, en el sentido de que las circunstancias me hicieron tomar esta decisión y obviamente fue de Peñarol y mía, pero no era lo que quería en el fondo. Después es triste porque las expectativas que tenía y sobre todo por la impotencia de no poder haber dado todo lo que tenía para dar. La verdad es esa y siempre es triste irte del club del que soy hincha, voy a seguir siendo y lo voy a apoyar a muerte, pero me quedó esa espina", señaló.

"Soy consciente y tengo la confianza como para decir que si hubiera tenido las oportunidades, hubiera respondido lo que quiere la gente y lo que quiere el club. Yo creo que eso lo podría haber hecho perfectamente. Concentraba con Maxi Silvera y muchas veces le decía 'bo, como sería jugar siempre los dos', porque aparte creo que nos hubiéramos entendido bien por características y por personalidad", sentenció Avenatti.