El "gol fantasma" de Neymar que provocó Sergio Rochet: mirá la enorme atajada del golero de la selección uruguaya; Santos se hunde en el descenso

El árbitro Lucas Paulo Torezin no convalidó el tanto, y no se utilizó tecnología de línea para verificarlo. Las imágenes muestran que el balón no cruzó completamente la línea.

El Santos de Neymar, en la cuerda floja

El resultado dejó al Santos con 14 puntos, sumido en los puestos de descenso y con una situación que podría agravarse, ya que Juventude, que lo persigue en la tabla con solo tres unidades menos, aún debe disputar dos encuentros pendientes. Vasco da Gama, situado un puesto por encima, también tiene un partido postergado.

Además, apenas terminó el partido, Neymar se dirigió a la tribuna baja y discutió con un aficionado que lo venía increpando incluso antes del pitazo final. La discusión se intensificó, mientras algunos fanáticos mostraban su apoyo al jugador y otros lo reprochaban.